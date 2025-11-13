Neue U-Bahn vier Jahre später: „Bin verärgert“

Was auffällt: Plötzlich wird von den Wiener Linien von einem „komplizierten Parallelbetrieb“ mit der U2 gesprochen. Die neue U5 hätte sich gemeinsam mit der violetten Linie die Strecke von Karlsplatz bis Rathaus teilen sollen. Das gibt es jetzt jedoch so nicht mehr. Die U5 wird nämlich erst in Betrieb genommen, sobald die U2 auf ihrer eigenen Strecke bis Matzleinsdorfer Platz unterwegs ist (siehe Grafik).

Die neue U2 fährt dann ab der Station Schottentor auf einer komplett neuen Trasse Richtung Süden, die gerade errichtet wird. Beides soll im Jahr 2030 passieren. Ein Doppelbetrieb von U2 und U5 wäre zudem ein „Überangebot bei gleichzeitigem Risiko für potenziell störungsanfälligem Betrieb“. Doch es gibt laut den Wiener Linien noch einen Grund für die jahrelange Verzögerung.