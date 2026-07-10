Auf Tanzfläche im Rausch den Hitlergruß gezeigt

Rufe doch von einem anderen Gast

Aber hier wurde es beim Prozess kurios, denn der Türsteher als Zeuge dürfte von den Ermittlern missverstanden worden sein. Nun stellte er richtig: „Der Angeklagte hat zwar wortlos den Hitlergruß gezeigt, die Rufe kamen aber von jemand anders.“ Nach diesem Täter werde nun gesucht, so Richterin Helga Moser.