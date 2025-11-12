Öffi-Hammer: Neue U5 kommt jetzt 4 Jahre später!

Weil kein Geld da ist, wird die Eröffnung der neuen U5 ganze vier (!) Jahre auf das Jahr 2030 verschoben. Doch das ist noch nicht alles.

Denn auch die Verlängerung der Linie U2 kommt viel später. Die Baustarts der zweiten Baustufe verzögern sich nämlich noch einmal. Frühestens im Jahr 2028 soll der Spatenstich für den weiteren Ausbau der U5 bis Hernals erfolgen und somit ein Jahr später als bisher. Der Baustart für die Verlängerung der U2 wird gleich um zwei Jahre auf 2030 verschoben. Wenn der Plan denn hält.