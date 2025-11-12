Öffi-Hammer: Neue U5 kommt jetzt 4 Jahre später!

Beim Bau und der Eröffnung der neuen U5 ist weiter ordentlich viel Sand im Getriebe. Jetzt kommt es sogar zu einer Verzögerung von vier Jahren. Doch auch bei der U2-Verlängerung stockt es gewaltig. Der vorgegebene Bauplan kann nicht mehr eingehalten warten. Der Grund: das angespannte Budget!
Das öffentliche Verkehrsnetz in Wien gehört zu den besten in Europa. Doch die Bundeshauptstadt wächst rasant weiter, ein Ausbau ist daher immens wichtig und unerlässlich. Doch dieser kostet Geld, sehr viel Geld. Und ist jetzt einmal mehr ziemlich ins Stocken geraten. Die Stadt muss sparen und setzt den Sparstift auch beim Öffi-Ausbau an.
Weil kein Geld da ist, wird die Eröffnung der neuen U5 ganze vier (!) Jahre auf das Jahr 2030 verschoben. Doch das ist noch nicht alles.
Denn auch die Verlängerung der Linie U2 kommt viel später. Die Baustarts der zweiten Baustufe verzögern sich nämlich noch einmal. Frühestens im Jahr 2028 soll der Spatenstich für den weiteren Ausbau der U5 bis Hernals erfolgen und somit ein Jahr später als bisher. Der Baustart für die Verlängerung der U2 wird gleich um zwei Jahre auf 2030 verschoben. Wenn der Plan denn hält.
Sima: „Es gibt keinen Baustopp!“
Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl informierten am Mittwochvormittag die Öffentlichkeit über die aktuellen Entwicklungen. Sima sprach dabei von „einigen zeitlichen Anpassungen“, die jedoch enorme Auswirkungen auf das gesamte Öffinetz haben. „Mir ist wichtig zu betonen, dass es keinen Baustopp im Projekt gibt! Wir werden den U2xU5-Ausbau bis Mitte der 2030er-Jahre gut über die Bühne bringen“, so Verkehrsstadträtin Sima.
Doch was bringt das jetzt für das Budget? Die Streckung des Projekts bringe eine Entspannung, wie Sima weiter ausführt. Die Kosten der einzelnen Jahre würde sich nun nämlich auf mehrere Jahre aufteilen. Durch die Verschiebung der U5-Eröffnung erspare sich die Stadt laut Wiener Linien Chefin Reinagl zwischen 18 und 20 Millionen Euro.
Der Vorteil für das Öffi-Netz ist nicht groß genug, um eine Doppelführung der U5 und der U2 auf vier Stationen zwischen Karlsplatz und Rathaus finanziell zu rechtfertigen. Die Inbetriebnahme erfolgt 2030 – sobald die U2 bis Matzleinsdorfer Platz fertiggestellt ist.
Wiener Linien Chefin Alexandra Reinagl
Schon 2024 gab es schlechte Nachrichten für alle Öffifahrer in der Stadt. Zwei Jahre später und um 300 Millionen Euro teurer hieß es da für „Wiens größtes Klimaschutzprojekt“. Damals waren es „geologische Herausforderungen“, die den Zeitplan zunichtegemacht haben.
Die neue U5 hätte ursprünglich in zwei Etappen eröffnet werden sollen. Der erste Abschnitt von Frankhplatz bis Karlsplatz war ursprünglich bereits für 2023 geplant, der Baustart für die Verlängerung bis Hernals für 2025. Der Ausbau der U2 zum Matzleinsdorfer Platz sollte ursprünglich bereits vor dem Jahr 2028 fertig sein. Der U2xU5-Ausbau soll übrigens Platz für zusätzliche 300 Millionen Fahrgäste pro Jahr schaffen.
