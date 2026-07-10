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Heißer als der Sommer

Fiebertraum in String-Bikini: Kylie heizt Fans ein

Society International
10.07.2026 17:00
Auf TikTok und Instagram gibt die 28-Jährige ihren Fans jetzt einen exklusiven (und verdammt ...
Auf TikTok und Instagram gibt die 28-Jährige ihren Fans jetzt einen exklusiven (und verdammt heißen) Einblick in ihre neueste Design-Kooperation.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/frankiesbikinis)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Einer schaut in dieser City immer zu…“ Für viele ihrer Fans ist die zweite Runde ihrer Kollaboration mit „Frankies Bikinis“ wirklich wie ein heißer Fiebertraum. Kylie Jenner kündigte an, dass sie wie im letzten Juli mit ihrer Modemarke Khy erneut mit dem Label „Frankies Bikinis“ kooperiert. 

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Für die neue Kampagne mit dem Titel „Fever Dream“ modelte die 28-Jährige zusammen mit der „Frankies-Bikinis“-Gründerin Francesca Aiello eine Reihe von String-Bikinis: „Runde zwei mit @francescaaiello – und irgendwie ist diesmal alles noch traumhafter.“

Für Aiello war es „ein absoluter Traum“, ein zweites Mal mit dem jüngsten Mitglied des Jenner-Kardashian-Clans zu kooperieren.

In einer Pressemitteilung verkündete sie: „Für unsere neue Kollektion haben Kylie und ich uns von der Liebe zu unserer Heimatstadt Los Angeles inspirieren lassen.“

Hier ist eines der heißen Teaser-Video von TikTok eingebunden:

„Sexy Vintage-Stücke“ 
Sie und Jenner wollen als Inspiration ihre eigenen Kleiderschränke durchstöbert haben, „um Vintage-Stücke zu finden, die sich genauso einzigartig und sexy anfühlen wie die Stadt selbst“. Am Ende entstand eine Kollektion mit auffälligen Mustern, verspielten Details und femininen, figurbetonten Schnitten.“

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Die Kampagnen-Videos wurden im Voyeur-Stil durch das Fenster einer Villa gedreht, in dessen Hintergrund kurz die Skyline von LA zu sehen ist. In seinem zweiten Clip posieren Kylie und Francesca auf dem Rasen im Sprinklerregen.

Verkaufsstart ist am 14. Juli“, schrieb Jenner zu ihrem Instagram-Beitrag.

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