Fiebertraum in String-Bikini: Kylie heizt Fans ein

„Einer schaut in dieser City immer zu…“ Für viele ihrer Fans ist die zweite Runde ihrer Kollaboration mit „Frankies Bikinis“ wirklich wie ein heißer Fiebertraum. Kylie Jenner kündigte an, dass sie wie im letzten Juli mit ihrer Modemarke Khy erneut mit dem Label „Frankies Bikinis“ kooperiert.