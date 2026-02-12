Öffi-Chefin rät: „Fahren Sie nicht zu Stoßzeiten“

Zigtausende Pendler sind von den Sperren betroffen

Denn bereits im Sommer ist die S-Bahn teilweise eingestellt, und zwar im Teilstück zwischen Praterstern und Floridsdorf: konkret von 4. Juli bis 6. September. Es wird zwischen diesen Stationen – wie in den Vorjahren – wieder einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. „Eine Generalprobe für die Hauptsperre. Die bevorstehenden Bauphasen sind gut vorbereitet, die Ersatzverkehre detailliert geplant. Es wird dennoch eine herausfordernde Zeit für alle Fahrgäste, dafür ersuchen wir um Verständnis“, so Judith Engel von den ÖBB.