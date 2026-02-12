Vorteilswelt
Bahnsperre in Wien

Öffi-Chefin rät: „Fahren Sie nicht zu Stoßzeiten"

Wien
12.02.2026 17:00
Die S-Bahn ist das Rückgrat der Wiener Öffis.
Die S-Bahn ist das Rückgrat der Wiener Öffis.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Durch Bauarbeiten kommt es in Wien bald zu massiven Ausfällen und Sperren bei S-Bahn und U-Bahn. Das stellt das gesamte Öffinetz in Wien und Umgebung vor enorme Herausforderungen. Bei der Präsentation des Ersatzverkehrskonzepts lässt die Wiener Linien-Chefin mit einem skurrilen Ratschlag aufhorchen.

0 Kommentare

Es sind wohl ohne Übertreibung Bauarbeiten, die Wien in dieser Form noch nie gesehen hat: gleich 14 Monate am Stück muss die Stammstrecke der Schnellbahn gesperrt werden. Ab 7. September 2026 geht zwischen dem Hauptbahnhof und Praterstern gar nichts mehr.

Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl (links) und ÖBB Infra-Vorständin Judith Engel (rechts) ...
Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl (links) und ÖBB Infra-Vorständin Judith Engel (rechts) gaben am Donnerstag das Ersatzverkehrskonzept für die Mega-S-Bahnsperre bekannt.(Bild: Martin A. Jöchl)

Am Donnerstag wurde von ÖBB und Wiener Linien das Ersatzverkehrskonzept (siehe Grafik unten) vorgestellt. Mehr Züge und dichtere Intervalle sollen den absoluten Verkehrsinfarkt verhindern. Besonders den U-Bahnen, aber auch den Straßenbahn- und Buslinien wird ab Herbst eine immens wichtige Rolle zukommen. „Wien bleibt mobil, doch es wird teilweise ein bisschen schwierig werden“, gibt Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl die Zweckoptimismus-Parole aus. Doch das ist – leider – noch nicht alles.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Zigtausende Pendler sind von den Sperren betroffen
Denn bereits im Sommer ist die S-Bahn teilweise eingestellt, und zwar im Teilstück zwischen Praterstern und Floridsdorf: konkret von 4. Juli bis 6. September. Es wird zwischen diesen Stationen – wie in den Vorjahren – wieder einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. „Eine Generalprobe für die Hauptsperre. Die bevorstehenden Bauphasen sind gut vorbereitet, die Ersatzverkehre detailliert geplant. Es wird dennoch eine herausfordernde Zeit für alle Fahrgäste, dafür ersuchen wir um Verständnis“, so Judith Engel von den ÖBB.

Zusätzlich gibt es im August 2026 auf den nördlichen Anschlussstrecken zwischen Floridsdorf und Süßenbrunn, Gerasdorf sowie Jedlersdorf weitere Sperren. Das heißt: Der komplette Nordast ist bis 6. September gesperrt. Das nördliche Weinviertel ist für mehr als einen Monat nur mehr sehr schwer erreichbar. Davon betroffen sind zigtausende Pendler.

250.000 Passagiere

sind an Werktagen auf der Stammstrecke der S-Bahn in Wien unterwegs. Sie ist somit die meistbefahrene Nahverkehrsstrecke des Landes.

Linien U3,U4 und U6 nur eingeschränkt unterwegs
Der Flughafen ist für 14 Monate nur noch ab St. Marx zu erreichen. REX7-Züge werden über den Hauptbahnhof umgeleitet. Parallel dazu nutzen die Wiener Linien die Sommermonate für umfangreiche Arbeiten im Öffi-Netz: 12,5 Kilometer Straßenbahngleise werden erneuert. Großbaustellen gibt es diesmal am Ring und in der Spitalsgasse/Währinger Straße.

Doch auch das ist noch nicht alles. Zusätzlich sind gleich zwei U-Bahn-Linien eingeschränkt. Die U3 ist von 4. Juli bis 23. August zwischen Westbahnhof und Hütteldorfer Straße gesperrt. Und auf der U4 herrscht von 3. Juli bis 2. August zwischen Wien Mitte und Schwedenplatz Stillstand.

Ein mittlerweile gewohntes Bild bei der S-Bahn in Wien: Volle Bahnsteige und genervte Fahrgäste
Immer mehr Störungen
Pendler verlieren die Geduld: S-Bahn-Chaos in Wien
30.01.2026
Krone Plus Logo
Top-Experte rechnet ab
S-Bahn-Chaos: „Kann in Praxis nicht funktionieren"
11.12.2025

In den Osterferien (27. März bis 7. April) ist die U6 zwischen Währinger Straße und Jägerstraße geschlossen. „Hier gibt es nichts schönzureden. Es ist eine große Herausforderung und es wird wohl sehr voll werden, vor allem in den Morgenstunden, zwischen 7 und 8 Uhr.“ Reinagls eigenwilliger Tipp: Wer kann, sollte nicht zu den Stoßzeiten fahren. Vernichtende Kritik gab es bereits vorab von TU Wien-Verkehrsexperte Harald Frey. Er sieht jetzt „massive Probleme“ auf die Stadt zukommen.

Wien
12.02.2026 17:00
Wien
Bahnsperre in Wien
Öffi-Chefin rät: „Fahren Sie nicht zu Stoßzeiten"
Weiter radikalisiert
Westbahnhof-Terrorpläne: Teenie erneut angeklagt
„Krone" kennt Details
Sparkurs trifft Donauinselfest: Das ändert sich
Brach in Wohnung ein
Lehramtsstudent vergewaltigt 17-jähriges Mädchen
Messer gezückt
Sohn (19) geht auf Mutter los – Bruder greift ein
