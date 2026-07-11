Djokovic will auch mit 40 in Wimbledon spielen

„Immer noch Top-Fünf-Spieler“

„Ich habe das Gefühl, wenn ich gesund bin, dass ich immer noch wie ein Top-Fünf-Spieler spielen kann, immer noch auf dem höchsten Level konkurrieren kann“, sagte Djokovic nach der Niederlage gegen den 24-jährigen Südtiroler. „Natürlich bin ich enttäuscht. Natürlich wollte ich Wimbledon gewinnen“, sagte der einstige Weltranglistenerste. Djokovic hatte zuvor in seinem Viertelfinal-Krimi gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime fünf Sätze über 5:15 Stunden überstehen müssen.