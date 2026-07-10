Seit Pensionsantritt dreimal um die Erde geradelt

Als Friedrich Kucher vor 16 Jahren in Pension ging, wusste er noch nicht, dass er so ein begeisterter Radfahrer werden würde. Nach einer Kur allerdings kaufte er sich ein Rad – und damit ging seine Begeisterung los. Mittlerweile hat der Pensionist unglaubliche 150.000 Kilometer zurückgelegt – eine Strecke, die viele ein ganzes Leben nicht zusammenbekommen. Würde er die Erde umrunden, hätte er das bereits dreimal geschafft. Doch mit dem Straßenrad, das er sich anfangs zugelegt hatte, wurde er nicht wirklich glücklich. „Meine Bekannten sind mir mit ihren Rennrädern davongefahren“, schmunzelt der Oggauer. „Deshalb habe ich mir schließlich auch ein Rennrad zugelegt. Es ist besonders leicht und hat nur sieben Kilo“, so der Pensionist.