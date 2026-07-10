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150.000 Kilometer

Seit Pensionsantritt dreimal um die Erde geradelt

Burgenland
10.07.2026 04:59
Bürgermeister Thomas Schmid (li.) gratuliert Friedrich Kucher zu 150.000 Rad-Kilometern.
Bürgermeister Thomas Schmid (li.) gratuliert Friedrich Kucher zu 150.000 Rad-Kilometern.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Friedrich Kucher aus Oggau am Neusiedler See hat seit seiner Pensionierung zwei Hobbys: Rad fahren und mit dem Schiff reisen. Mit dem Rad hat der Burgenländer schon umglaubliche 150.000 Kilometer zurückgelegt.

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Als Friedrich Kucher vor 16 Jahren in Pension ging, wusste er noch nicht, dass er so ein begeisterter Radfahrer werden würde. Nach einer Kur allerdings kaufte er sich ein Rad – und damit ging seine Begeisterung los. Mittlerweile hat der Pensionist unglaubliche 150.000 Kilometer zurückgelegt – eine Strecke, die viele ein ganzes Leben nicht zusammenbekommen. Würde er die Erde umrunden, hätte er das bereits dreimal geschafft. Doch mit dem Straßenrad, das er sich anfangs zugelegt hatte, wurde er nicht wirklich glücklich. „Meine Bekannten sind mir mit ihren Rennrädern davongefahren“, schmunzelt der Oggauer. „Deshalb habe ich mir schließlich auch ein Rennrad zugelegt. Es ist besonders leicht und hat nur sieben Kilo“, so der Pensionist.

Kucher ist gerne mit seinem Rad auf Reisen. So war er bereits mehrmals in Passau und ist die verschiedensten Strecken mit dem Rad von dort nach Hause gefahren. Aber auch Budapest, diverse Stationen in Deutschland und sogar Skagen in Dänemark waren schon ein Ausgangspunkte, von denen er mit seinem „Karbon-Esel“ bis nach Hause zurückgefahren ist. Mittlerweile nennt er auch ein E-Bike sein Eigen.

Zitat Icon

Es ist wie eine Sucht. Ich kann einfach nicht aufhören.

Friedrich Kucher

„Es ist wie eine Sucht, ich kann nicht aufhören“
Aber warum ist der Oggauer so viel auf zwei Rädern unterwegs? Kucher überlegt und zuckt dann mit den Schultern. „Es ist wie eine Sucht“, erklärt er dann. „Ich kann einfach nicht aufhören. Ich frühstücke in der Früh, dann steige ich aufs Rad und fahre los.“ Einmal in der Woche zum Beispiel geht es von Oggau nach Frauenkirchen in die Basilika, um für seine lieben Verstorbenen Kerzen anzuzünden.

Jetzt ist allerdings vorerst Schluss mit Radfahren, denn Kucher muss sich unters Messer legen, er bekommt eine neue Hüfte. Langweilig wird ihm aber trotzdem nicht. Denn der Urlaub mit dem Kreuzfahrtschiff ist sein zweites Hobby. Auch hier hat er schon einiges von der Welt gesehen. Die nächste Reise ist schon geplant. Außerdem wäre er auf der Suche nach einer Frau, die ihn gerne beim Radfahren oder auf seinen Reisen begleiten möchte. Viel Erfolg bei der Suche und noch auf viele Kilometer mit der neuen Hüfte! 

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