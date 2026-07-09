Erneut rote Attacke auf Burgenlands RH-Chef

Widerspricht der Rechnungshof sich selbst?

Genau diese Wortwahl stößt der SPÖ sauer auf. Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck wirft Wenk vor, einen Begriff zu verwenden, der von der Opposition geprägt werde. Ein Rechnungshofdirektor habe Sachverhalte zu prüfen und nicht politische Schlagworte zu übernehmen. Außerdem kritisiert die SPÖ, der Rechnungshof widerspreche sich selbst. Einerseits habe er in einem früheren Bericht empfohlen, überschüssige Liquidität abzubauen, nun werde der Schritt beanstandet.