Gesunder Solo-Urlaub ist voll am Puls der Zeit

2,5 Millionen Euro in den Ausbau investiert

Gemäß der Heiligen Geometrie entspricht der Grundriss des Hauptgebäudes der Form einer symmetrischen Ellipse. Länge und Breite des Grundrisses entsprechen der „universalen Phi-Zahl für alles Leben“, die für das Verhältnis von 1:1,6180339 steht. Magische Wirkung wird ihr zugeschrieben. „Deshalb fühlen sich viele Gäste unbewusst bereits beim Ankommen rundum wohl. Die positiven psychologischen und biologischen Reaktionen des Körpers sind teils in der Umweltpsychologie, dank Biophilic-Design und im Rahmen der ,Stress Recovery Theory’ wissenschaftlich in Studien belegt“, merkt Johann Haberl an.