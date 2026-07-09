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Besuch im Landhaus

Jugendliche auf den Spuren ihrer Wurzeln

Burgenland
09.07.2026 11:00
Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf empfing die Teilnehmer des Camps im Landhaus.
Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf empfing die Teilnehmer des Camps im Landhaus.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Lorenz Prünner
Von Lorenz Prünner

Die Nachkommen von Auswanderern entdecken nun das Burgenland. Besonders begeistert dabei die burgenländische Küche.  

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Besonderer Besuch im Landhaus in Eisenstadt: Neun Jugendliche aus den USA und der Schweiz mit burgenländischen Wurzeln erhielten eine Führung und bekamen dabei Einblicke in die Geschichte und das politische Geschehen des Landes. Der Besuch ist Teil des „Weltburgenländer-Camps“, das heuer erstmals von der Burgenländischen Gemeinschaft (BG) und dem Burgenland Tourismus veranstaltet wird. Junge Menschen sollen so die Heimat ihrer Vorfahren kennenlernen.

Burgenländische Küche wird gelobt
Einer von ihnen ist der 15-jährige Miles Orth aus Manhattan in New York City. Für ihn steht vor allem das Kennenlernen seiner Herkunft und seiner Wurzeln im Vordergrund. Vom bisherigen Aufenthalt zeigt er sich begeistert. „Es gefällt mir sehr gut, es ist wunderschön hier und die Leute sind sehr nett“, sagt Miles. Wie er selbst sagt, hat ihm bisher am besten die burgenländische Küche gefallen.

Auch für die 20-jährige Freida O’Purk aus Rochelle Park im US-Bundesstaat New Jersey ist die Reise etwas ganz Besonderes. Ihre Großmutter wurde in Harmisch geboren. Noch heute lebt ein Teil ihrer Familie im Burgenland. Zwölf Tage verbringt sie in der Region, um ihre Verwandten zu besuchen und ihre familiären Wurzeln besser kennenzulernen.

Cousins wieder getroffen
„Mir hat besonders gefallen, dass ich meine Cousins wieder treffen konnte. Ich war zwar schon letzten Sommer hier, aber es war trotzdem sehr wichtig und besonders für mich, sie wiederzusehen“, erzählt sie. Ihre Verbindung zum Burgenland sei noch stärker geworden.

„Junge Menschen ansprechen“
„Mit dem Camp möchten wir gezielt junge Menschen mit burgenländischen Wurzeln ansprechen“, erklärt BG-Präsident Eduard Nicka. Das Programm ist bewusst breit gefächert – vom Kanufahren auf der Raab über Töpfern in Stoob bis zum Besuch im Landhaus.

Zugleich haben sich für die Teilnehmer bereits viele schöne persönliche Begegnungen ergeben. Am Sonntag geht es wieder zurück in die Heimat. „Wir möchten das Weltburgenländer-Camp gerne auch nächstes Jahr wieder durchführen“, so Nicka. 

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