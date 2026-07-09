Jugendliche auf den Spuren ihrer Wurzeln

Burgenländische Küche wird gelobt

Einer von ihnen ist der 15-jährige Miles Orth aus Manhattan in New York City. Für ihn steht vor allem das Kennenlernen seiner Herkunft und seiner Wurzeln im Vordergrund. Vom bisherigen Aufenthalt zeigt er sich begeistert. „Es gefällt mir sehr gut, es ist wunderschön hier und die Leute sind sehr nett“, sagt Miles. Wie er selbst sagt, hat ihm bisher am besten die burgenländische Küche gefallen.