Jennifer Lopez packt über ihre Sex-Vorlieben aus

Abrechnung mit Ben Affleck?

Später in der Show habe La Lopez auch das Lied „Up All Night“ gesungen. Darin rechnet sie laut US-Medien mit Ben Affleck ab. Unter anderem heißt es in dem Song: „Ich bin die ganze Nacht wach, tanze auf jemandem, lebe mein bestes Leben. Ich wette, du wünschst dir, du wärst an meiner Seite.“