„Office Romance“ mit Jennifer Lopez der totale Hit

Lopez spielt Chefin einer Fluggesellschaft

In dem Film spielt Lopez (56) CEO Jackie Cruz, Chefin der familieneigenen Fluggesellschaft. Goldstein (45) spielt Daniel Blanchflower, einen Anwalt, der sich gemeinsam mit ihr um einen anstehenden Rechtsstreit kümmert. Zwischen den beiden knistert es gewaltig.