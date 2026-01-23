Vorteilswelt
Sexy Streetstyle

Jennifer Lopez mit Mega-Dekolleté beim Shopping

Star-Style
23.01.2026 09:37
Jennifer Lopez weiß, wie sie selbst beim Shopping einen hollywoodreifen Auftritt hinlegt.
Jennifer Lopez weiß, wie sie selbst beim Shopping einen hollywoodreifen Auftritt hinlegt.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Shopping? Aber bitte mit Stil! So lautet wohl das Motto von Jennifer Lopez. Die Schauspielerin und Sängerin wurde jetzt nämlich in einem Vintage-Laden in Los Angeles erwischt – in einem Look, der gut und gerne auch auf den roten Teppich gepasst hätte!

Denn J.Lo stöberte in einem schwarzen Maxi-Kleid durch die Reihen, das mehr preisgab, als verbarg. Der Ausschnitt des sexy Fummels war nämlich so tief, dass er das Dekolleté der 56-Jährigen zum Blickfang machte.

Hollywoodreifer Shopping-Tag
Dass La Lopez unter dem zarten Stoff keinen BH trug, das wurde spätestens dann augenscheinlich, als sie den vor dem Vintage-Store wartenden Paparazzi den Rücken zukehrte. Denn das Dress war nahezu rückenfrei, lediglich ein paar dünne Träger liefen quer über den Rücken der Sängerin.

Von vorne und ...
Von vorne und ...(Bild: PPS/www.PPS.at)
... von hinten ein wahrer Blickfang: Jennifer Lopez beim Shopping in Los Angeles
... von hinten ein wahrer Blickfang: Jennifer Lopez beim Shopping in Los Angeles(Bild: PPS/www.PPS.at)

Dass die Paparazzi da wie wild auf die Auslöser drückten und selbst einige Fans nicht umhin konnten, als Lopez nach dem Verlassen des Geschäfts mit ihren Handys zu knipsen, versteht sich fast von selbst. Und das, obwohl die Ex von Ben Affleck da schon wieder etwas übergezogen hatte.

Jennifer Lopez wurde beim Verlassen des Geschäfts von Fans abgelichtet.
Jennifer Lopez wurde beim Verlassen des Geschäfts von Fans abgelichtet.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hot in Leder
Ob J.Lo die schwarze Lederjacke etwa ganz neu erstanden hatte? Am Anfang ihres Einkaufs-Bummels hatte die Latina nämlich noch einen dunkelgrauen Blazer mit braunen Patches an den Ärmeln an. 

Ob gerade erst erstanden oder schon länger daheim im Kasten: Die schwarze Lederjacke passte einfach perfekt zum restlichen Look der Hollywood-Schönheit! 

Am Beginn ihres Shopping-Tages trug Jennifer Lopez noch eine andere Jacke.
Am Beginn ihres Shopping-Tages trug Jennifer Lopez noch eine andere Jacke.(Bild: PPS/www.PPS.at)

J.Lo gab Obdachlosem Geld
Und dass J.Lo nicht nur gerne Geld für schöne Dinge ausgibt, sondern auch Gutes tut, das bewies sie übrigens erst vor wenigen Tagen. Da steckte die 56-Jährige einem Obdachlosen, der sie auf dem Weg zum Wagen angesprochen hatte, nämlich ein paar Scheine zu. 

