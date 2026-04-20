IGGÖ-Gutachten stellt Kopftuchverbot infrage

Ein von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) beauftragtes Rechtsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Kopftuchverbot verfassungswidrig sei. Damit stützt es die Position der muslimischen Vertretung. Die Regelung verstoße demnach gegen das Gebot der religiösen und weltanschaulichen Neutralität. Bereits nach der Beschlussfassung im Nationalrat Ende 2025 hatte die IGGÖ angekündigt, das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) anzufechten.

Prüfung auf Gleichheitssatz beschränkt

Das Gutachten wurde von Markus Vašek, dem Leiter der Abteilung für Rechtsschutz und Verwaltungskontrolle an der Johannes Kepler Universität Linz erstellt. Seine verfassungsrechtliche Prüfung beschränkte sich dabei auf den Gleichheitssatz. Bereits ein unter der Regierung Schwarz-Blau im Jahr 2019 beschlossenes Kopftuchverbot war im Jahr darauf am VfGH gescheitert. Der Grund dafür war, dass es nur eine bestimmte Gruppe von Schülerinnen betraf und damit den Gleichheitsgrundsatz verletzte.