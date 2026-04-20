Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verfassungswidrig?

IGGÖ-Gutachten stellt Kopftuchverbot infrage

Innenpolitik
20.04.2026 19:45
2025 wurde das Gesetz mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP, SPÖ und NEOS beschlossen.
2025 wurde das Gesetz mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP, SPÖ und NEOS beschlossen.(Bild: Adamov photography)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Kopftuch-Debatte ist um eine Facette reicher: Ein neues Gutachten im Auftrag der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich hält das Verbot erneut für verfassungswidrig. Bereits im Jahr 2020 wurde ein Kopftuchverbot vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Kippt jetzt das Gesetz?

0 Kommentare

Ein von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) beauftragtes Rechtsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Kopftuchverbot verfassungswidrig sei. Damit stützt es die Position der muslimischen Vertretung. Die Regelung verstoße demnach gegen das Gebot der religiösen und weltanschaulichen Neutralität. Bereits nach der Beschlussfassung im Nationalrat Ende 2025 hatte die IGGÖ angekündigt, das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) anzufechten.

Prüfung auf Gleichheitssatz beschränkt
Das Gutachten wurde von Markus Vašek, dem Leiter der Abteilung für Rechtsschutz und Verwaltungskontrolle an der Johannes Kepler Universität Linz erstellt. Seine verfassungsrechtliche Prüfung beschränkte sich dabei auf den Gleichheitssatz. Bereits ein unter der Regierung Schwarz-Blau im Jahr 2019 beschlossenes Kopftuchverbot war im Jahr darauf am VfGH gescheitert. Der Grund dafür war, dass es nur eine bestimmte Gruppe von Schülerinnen betraf und damit den Gleichheitsgrundsatz verletzte.

Regelung auf bestimmte Religion bezogen
Die aktuelle Regelung an Schulen betrifft Mädchen unter 14 Jahren und richtet sich erneut ausschließlich gegen das islamische Kopftuch. Diesmal wurde sie allerdings auf das Tragen als „Ausdruck einer ehrkulturellen Verhaltenspflicht“ eingegrenzt. Laut Gutachten hat der Gesetzgeber die betroffene Personengruppe zwar ausgeweitet, die Regelung bleibe aber weiterhin auf eine bestimmte Religion bezogen.

Der Jurist kritisiert außerdem, dass kopftuchtragende Schülerinnen im Gesetz vereinfacht als eine einheitliche Gruppe dargestellt werden, die eine eingeschränkte geistige Reife und emotionale Entwicklung hätten. Insgesamt kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass auch diese neue Regelung gegen das verfassungsgesetzliche Gebot der religiösen und weltanschaulichen Neutralität verstoße.

Lesen Sie auch:
Ab dem kommenden Schuljahr dürfen Mädchen bis zum 14. Lebensjahr in der Schule kein Kopftuch ...
Krone Plus Logo
Schulen müssen handeln
Kopftuchverbot: So wird es ab Herbst ablaufen
24.03.2026
Krone Plus Logo
„Ungleichbehandlung“
Kopftuchverbot: Expertin bezweifelt Rechtmäßigkeit
07.12.2025
Parlament am Zug
73 Prozent klar für Kopftuchverbot in Schulen
08.12.2025

Das Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 wurde im vergangenen Jahr von der Regierung beschlossen. Claudia Bauer (ÖVP) sprach dabei von einem „Zeichen der Unterdrückung“, wenn Mädchen früh ein Kopftuch tragen müssten. Philip Kucher (SPÖ) betonte: „Wenn das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben eingeschränkt wird, dann ist wegschauen keine Option.“ Auch die NEOS bezeichneten die Regelung als „wichtigen Schritt“ und verwiesen darauf, dass es darum gehe, Kinder zu stärken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
20.04.2026 19:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
248.625 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.160 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
149.885 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
713 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
659 mal kommentiert
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
621 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Mehr Innenpolitik
Verfassungswidrig?
IGGÖ-Gutachten stellt Kopftuchverbot infrage
„Für Soldaten“
Videos: Russische Lehrer lesen Hitler-Rede vor
Koalition zerbrochen
Rumäniens Premier wurde das Vertrauen entzogen
EU-Wallet startet bald
Digitaler Reisepass kommt: Das müssen Sie wissen
Polit-Drama um Frieden
Gespräche am seidenen Faden: Iran mit Kehrtwende
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf