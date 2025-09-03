Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant

Lehrer sollen Verstöße in Klasse melden

Der Strafenkatalog für Integrationsverweigerer in heimischen Bildungsstätten hat es in sich: Geldbußen von mindestens einigen hundert bis zu mehr als 1000 Euro für „Wiederholungstäter“ sind geplant. Die Lehrer sollen Verstöße in Klassen melden, die Polizei muss dann die Verwaltungsstrafen gegen die Eltern exekutieren ...