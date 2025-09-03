Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Mädchen unter 14

Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant

Innenpolitik
03.09.2025 06:00
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden.
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden.(Bild: Malik Nalik – stock.adobe.com)

Das Kopftuch bei muslimischen Kindern prägt schon längst das heimische Straßenbild. Bei Verhandlungen zu einem neuen Verbot für Mädchen unter 14 Jahren in allen, auch islamischen Schulen, ist die Regierung im Finale. Die „Krone“ kennt die Details zum geplanten Strafenkatalog.

0 Kommentare

„Nein, das ist keine Randerscheinung“, betont man im Familien- und Integrationsministerium. Die Rede ist von der „Verhüllung“ bei muslimischen Mädchen bis 14 Jahren. Dabei soll es sich nach Expertenzahlen (im Vergleich zu Deutschland) um bis zu 12.000 potenziell Kopftuch tragende Kinder allein in Wien handeln.

Verbot soll auch in privaten islamischen Schulen gelten
Dass Hidschab & Co. mittlerweile offen getragen werden, ist nicht nur beim gestrigen Schulstart in Ostösterreich oder bei öffentlichen Klassenfotos augenscheinlich – auch die Dokustelle Politischer Islam bestätigte in einer Studie die islamische Veränderung des Straßenbildes.

Nach der Aufhebung des alten Gesetzes startet die Regierung jetzt jedenfalls einen neuen Versuch, das Kopftuch-Verbot juristisch zu verankern. Diesmal nicht nur bei öffentlichen, sondern auch allen privaten bzw. islamischen Schulen. Dem Vernehmen nach ist die Zuckerl-Koalition im Verhandlungsfinale, der Beschluss beim Ministerrat könnte schon im September erfolgen.

Lesen Sie auch:
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Erschütternde Bilanz
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
28.08.2025
Neues Modell liegt vor
Kopftuchverbot an Schulen: ÖVP braucht FPÖ-Hilfe
04.05.2025

Lehrer sollen Verstöße in Klasse melden
Der Strafenkatalog für Integrationsverweigerer in heimischen Bildungsstätten hat es in sich: Geldbußen von mindestens einigen hundert bis zu mehr als 1000 Euro für „Wiederholungstäter“ sind geplant. Die Lehrer sollen Verstöße in Klassen melden, die Polizei muss dann die Verwaltungsstrafen gegen die Eltern exekutieren ...

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wegen Kriegs-Patriarch
Ukraine will größte orthodoxe Kirche verbieten
Aus „Faymann-Zeiten“
Staatssekretärin sanierte Büro um rund 20.000 Euro
„Feind besiegen“
Generalstab: Israel hat Operation Gaza begonnen
Heinrich Neisser
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine