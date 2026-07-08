Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Interview

Sängerin Esther Graf: Schlagobers und das Leben

Adabei Österreich
08.07.2026 20:00
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Mit ihrem neuen Album „wofür es sich zu leben lohnt“ zeigt sich Esther Graf so persönlich wie nie. Im „Krone“-Gespräch spricht die Kärntnerin über Glücksmomente, schwierige Phasen, mentale Gesundheit, ihre einstige Deutschlehrerin – und warum sie manchmal musikalisch noch immer unterschätzt zu wird.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Lächelnd und gut gelaunt treffen wir die österreichische Sängerin Esther Graf bei trübem Wetter im „Krone“-Gebäude. Bei einem Cappuccino plaudert die Kärntnerin über ihr neues Album „Wofür es sich zu leben lohnt“, das vor wenigen Wochen erschienen ist. „Wow, sogar mit Schlagobers – herrlich“, freut sie sich über ihre Tasse. Spätestens seit Hits wie „Red Flags“ oder „Mama hat gesagt“ ist Graf aus der Deutschpop-Szene kaum mehr wegzudenken. 

Auf ihrem neuen Werk feiert sie regelrecht das Leben. „Ich bin so dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Ich liebe es, Musik zu machen“, sagt die 27-Jährige. Gleichzeitig zeigt sie sich so persönlich wie selten zuvor. Neben Familie, Freunden und Selbstliebe finden auch schwierige Momente ihren Platz. „Genau die gehören dazu. Sie machen mich stärker und haben einen Reifeprozess ausgelöst.“

Über Schlagobers im Cappuccino freute sich Esther Graf sehr – ihren Auftritt am 21. August beim ...
Über Schlagobers im Cappuccino freute sich Esther Graf sehr – ihren Auftritt am 21. August beim Frequency Festival kann die Sängerin aber mindestens genauso kaum erwarten.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Von der nicht netten Deutschlehrerin zur Songwriterin
Wie aus einem Freudenmoment schließlich der Albumtitel wurde, erzählt Graf fast nebenbei. „Ich war gerade so glücklich wie schon lange nicht mehr und hatte das Gefühl, ich will die ganze Welt küssen.“ Die Nummer entstand bei einem Writing-Camp auf Sizilien – und war ihr am Ende „viel zu schön, um nur ein Song zu sein“. 
Doch so schön das Leben auch sein kann – auch Esther kennt schwere Phasen. „Ich hatte in meinem Leben schon ein paar Downer“, gibt sie offen zu. Gerade dann sei es wichtig, auf die eigene mentale Gesundheit zu achten und sich Hilfe zu holen, wenn man sie brauche. Diese Ehrlichkeit zieht sich durch die gesamte Platte.

Vor wenigen Wochen erschien das zweite Album der Kärntnerin mit dem Titel „Wofür es sich zu ...
Vor wenigen Wochen erschien das zweite Album der Kärntnerin mit dem Titel „Wofür es sich zu leben lohnt“.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Überraschend offen spricht die Kärntnerin auch über ihre Schulzeit. Dass sie einmal vom Schreiben leben würde, hätte sie selbst lange nicht geglaubt. „Ich hatte keine besonders nette Deutschlehrerin und dachte deshalb lange, dass mir Schreiben überhaupt nicht liegt“, erzählt sie lachend. Heute ist ausgerechnet das Schreiben von Songtexten ihr Beruf. Dass hinter ihren Liedern viel eigene Arbeit steckt, werde oft unterschätzt. „Ich glaube, niemand weiß, wie sehr ich im Studio die federführende Hand bin“, sagt Graf. Viele würden denken, man bekomme mit Plattenvertrag einfach gesagt, was zu tun sei. „Dabei macht man als Artist heutzutage ganz viel selbst.“ Manche mutigeren Tracks packe sie deshalb bewusst aufs Album: „Ich wünsche mir, dass man musikalisch noch offener sein darf.“

Lesen Sie auch:
Am 8. März kann man Esther Graf auf der Globe-Bühne in Wien performen sehen.
„Krone“-Interview
Esther Graf: „Ich bin Feministin von Herzen“
08.03.2026

Starke Frauen und Zusammenhalt
Auch die Zusammenarbeit mit anderen Musikerinnen liegt ihr am Herzen. Auf ihrem aktuellen Album arbeitet sie unter anderem mit Ness sowie Dani Lia und YOLA zusammen. Konkurrenzgedanken gibt es für sie dabei keine – im Gegenteil: Gemeinsame Titel mit starken Künstlerinnen seien oft besonders bereichernd und zeigten, wie viel Zusammenhalt es in der Szene gebe. 

Stillstand kennt die Künstlerin ohnehin nicht. Schon im August steht sie beim Frequency Festival auf der Bühne – für sie ein lang gehegter Traum. „Das ist für mich ein echter Bucket-List-Moment.“ Für ihre Fans kündigt sie bereits  eine besondere Liveshow an. „Ich werde auch viel Gitarre spielen auf der Bühne – und das Set wird sicherlich von vorne bis hinten Spaß machen“. Na dann, bleibt auch zu hoffen, dass sie dort ein genauso guter Cappuccino auf sie wartet!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
08.07.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Adabei Primetime
Glamouröse VIP-Nächte & berührende Hollywoodstorys
*Mega-Hitze &amp; Traumhochzeit: New Yorks Bürgermeister feiert Taylor Swifts &amp; Travis ...
Rekordhitze in NY
Bürgermeister feiert „coole“ Swift-Kelce-Hochzeit
Der „Footloose“-Star schwärmt weiter von den Vorteilen von Hülsenfrüchten und nennt sich ...
Aus Speck wird Bohne
Kevin Bacon hat überraschend seinen Namen geändert
Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon ...
Urteilsverkündung
Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für ...
„Ich doch auch!“
Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
143.883 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
120.707 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.513 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
Trump setzt Verwirrspiel um Iran-Eskalation fort
1065 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Adabei Österreich
„Krone“-Interview
Sängerin Esther Graf: Schlagobers und das Leben
Lugner-Ex heiratet!
Bahati Venus: Jawort mit Knallhart-Regel für Gäste
Erfolgsduo zurück
Rapper RAF Camora: „Da fehlen mir die Worte“
Schock nach Sendung
Netzhautriss! OP und Zwangspause für Philipp
Regieren im Blitzlicht
Christian Stocker gibt den Society-Kanzler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf