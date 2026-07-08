Sängerin Esther Graf: Schlagobers und das Leben

Lächelnd und gut gelaunt treffen wir die österreichische Sängerin Esther Graf bei trübem Wetter im „Krone“-Gebäude. Bei einem Cappuccino plaudert die Kärntnerin über ihr neues Album „Wofür es sich zu leben lohnt“, das vor wenigen Wochen erschienen ist. „Wow, sogar mit Schlagobers – herrlich“, freut sie sich über ihre Tasse. Spätestens seit Hits wie „Red Flags“ oder „Mama hat gesagt“ ist Graf aus der Deutschpop-Szene kaum mehr wegzudenken.

Auf ihrem neuen Werk feiert sie regelrecht das Leben. „Ich bin so dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Ich liebe es, Musik zu machen“, sagt die 27-Jährige. Gleichzeitig zeigt sie sich so persönlich wie selten zuvor. Neben Familie, Freunden und Selbstliebe finden auch schwierige Momente ihren Platz. „Genau die gehören dazu. Sie machen mich stärker und haben einen Reifeprozess ausgelöst.“