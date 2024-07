Kreml: „Steht Staatschef nicht gut zu Gesicht“

Nicht alle haben Vertrauen in Harris

Biden selbst zweifelt an der Fähigkeit seiner Vizepräsidentin Harris, Wählerinnen und Wähler der Mitte für sich zu gewinnen. Auch einige Demokratinnen und Demokraten haben wenig Vertrauen in diese. „Ich glaube nicht, dass uns das in eine bessere Position für einen Sieg bringt als mit einem angeschlagenen Joe Biden“, hieß es. „Davon wird er sich nie mehr erholen. Er muss aussteigen“, sagte ein nicht namentlich genannter Vertreter aus Bidens Wahlkampfteam.