Shootingstar Fery lässt die Briten weiter träumen!

Mit Abstand größter Erfolg

Auf dem Centre Court und unter den Augen von Königin Camilla setzte sich der 23-Jährige mit beeindruckender Souveränität gegen den jüngsten Finalisten der French Open durch.

„Ich kann es kaum glauben!“

„Es scheint von Spiel zu Spiel besser zu werden, ich kann es kaum glauben“, sagte ein sichtlich überwältigter Fery auf dem Platz, wenige Minuten nachdem er das Match mit einem Ass beendet hatte. „In diesem letzten Game habe ich Gefühle erlebt, die ich noch nie zuvor in meinem Leben empfunden habe.“