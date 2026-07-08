Shootingstar Fery lässt die Briten weiter träumen!

Das Tennis-Märchen von Arthur Fery geht weiter! Der 23-jährige Lokalmatador bezwang Flavio Cobolli am Mittwoch in drei Sätzen und erreichte damit beim Grand Slam in Wimbledon das Halbfinale …
Dort trifft er auf Alexander Zverev, der sich ebenfalls in drei Sätzen seines Angstgegners Taylor Fritz entledigte. Im Finale wartet dann entweder der Weltranglisten-Erste und Vorjahressieger Jannik Sinner oder Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.
Nächste Überraschung
Keine fünf Minuten von seinem früheren Zuhause entfernt erlebt Fery derzeit die beste Phase seiner Karriere. Der junge Brite, aktuell noch die Nummer 114 der Welt, sorgte mit einem 6:4-7:6(4)-6:0-Sieg gegen den Italiener Cobolli für die nächste Überraschung.
Mit Abstand größter Erfolg
Auf dem Centre Court und unter den Augen von Königin Camilla setzte sich der 23-Jährige mit beeindruckender Souveränität gegen den jüngsten Finalisten der French Open durch.
„Ich kann es kaum glauben!“
„Es scheint von Spiel zu Spiel besser zu werden, ich kann es kaum glauben“, sagte ein sichtlich überwältigter Fery auf dem Platz, wenige Minuten nachdem er das Match mit einem Ass beendet hatte. „In diesem letzten Game habe ich Gefühle erlebt, die ich noch nie zuvor in meinem Leben empfunden habe.“
Damit ist Fery der erste Wildcard-Spieler seit Goran Ivanisevic, der in Wimbledon die Vorschlussrunde erreicht. Der Kroate hatte 2001 mit einer Wildcard den Rasenklassiker sensationell gewonnen. Für den Sohn französischer Eltern ist es bereits jetzt der mit Abstand größte Erfolg.
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