Ex-Wirecard-Chef Braun fühlt sich in Haft einsam

Er ist mittlerweile geschieden, aber nicht wegen Entfremdung, wie der Angeklagte betonte. „Das Verhältnis zu meiner Frau und Familie ist unverändert stark“, sagte Braun. Er bekomme einmal im Monat Besuch von seiner Ex-Frau und seiner acht Jahre alten Tochter. Überhaupt sei die Untersuchungshaft für ihn belastend, der Gefängnis-Alltag in der Anstalt Stadelheim in München eintönig. „Dass man sich nicht emotionalisieren lässt und immer wieder in einen konstruktiven, rationalen Zustand zurückfindet, ist eine tägliche Herausforderung“, sagte Braun, der wegen Milliardenbetrugs angeklagt ist.