Russischen Kindern wird das Töten eingehämmert

Angst vor „Spionen“ und Denunziantentum

In den vergangenen drei Jahren sei es sehr schwierig gewesen, überhaupt mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Gerade in den Regionen sei es hart, dort herrsche so viel Angst – die Leute könnten einfach beim Geheimdienst anrufen und melden, dass eine Spionin hier sei. Vorab sei daher eine gründliche Planung mit der Redaktion und Anwälten unumgänglich geworden. Während der Reisen, erklärt Hartwich, habe sie jeden ihrer Schritte über den Messenger-Dienst Signal kommentiert: „Meinem Mann und meiner Mutter [in Deutschland] schrieb ich, wo ich mich aufhalte, und warnte sie, dass, wenn sie stundenlang nichts von mir hören, etwas nicht stimmt.“ Einige Regionen, wie Belgorod, seien ausgelassen worden. Da habe die Redaktion gesagt: „Uns ist wichtiger, dass du gesund und am Leben bist.“