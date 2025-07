Lange Sterbeliste: Russlands Elite in Todesangst

Das Leben als einflussreicher Politiker oder Firmenchef in Russland hat seine Vorteile: Macht, Geld, Privilegien. Der Haken? Es gibt kein Zurücktreten aus der vordersten Reihe. Zumindest nicht, ohne mit den schlimmsten Konsequenzen rechnen zu müssen. So verstarben alleine in den letzten drei Jahren über 50 russische Potentaten unter mitunter mysteriösen Umständen.