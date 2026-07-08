Die „Veilchen“ haben einen neuen Innenverteidiger

„Mit Ibrahim Buhari konnten wir einen Innenverteidiger verpflichten, der mit seinen athletischen Voraussetzungen und seiner Physis hervorragend zu unserem Anforderungsprofil passt. Im Zuge unserer Planungen haben wir den Markt intensiv sondiert und uns schlussendlich ganz bewusst für Ibrahim entschieden, weil er genau jene Qualitäten mitbringt, die wir für unsere Defensive gesucht haben. Gleichzeitig bleiben wir unserer Strategie treu und verjüngen unseren Kader konsequent weiter. Wir sind überzeugt, dass Ibrahim sportlich wie menschlich hervorragend zu Austria Wien passt und mit seinen Qualitäten unsere Mannschaft bereichern wird“, wird Austrias Sportvorstand Tomas Zorn in einer Aussendung der Wiener zitiert.