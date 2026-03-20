Lisas Kampf: „Nehmt es ernst, ME tötet leise!“

„Ich war nie ausgeschlafen, nie schmerzfrei“, erzählt die junge Frau im Gespräch mit der „Krone“. Schon früh wurde bei ihr die schwere chronische neuroimmunologische Erkrankung ME/CFS diagnostiziert. Während der Pubertät und einer Infektion mit der Schweinegrippe verschlechterte sich Lisas Zustand dramatisch. „Ich war auf einem Musikgymnasium und wollte dort maturieren. Aber ME hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.“