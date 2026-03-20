Lisas Kampf: „Nehmt es ernst, ME tötet leise!“

Sie wollte studieren. Musizieren. Ihr Leben leben. Statt Hörsaal, Singen und Freiheit bestimmen heute Infusionen, Dunkelheit und ein Rollstuhl Lisas Alltag. Die Krankheit ME/CFS hat die Lebenspläne der 28-jährigen Frau aus Niederösterreich unterbrochen – und das schon, als ihre Freunde noch für die Matura lernten.
„Ich war nie ausgeschlafen, nie schmerzfrei“, erzählt die junge Frau im Gespräch mit der „Krone“. Schon früh wurde bei ihr die schwere chronische neuroimmunologische Erkrankung ME/CFS diagnostiziert. Während der Pubertät und einer Infektion mit der Schweinegrippe verschlechterte sich Lisas Zustand dramatisch. „Ich war auf einem Musikgymnasium und wollte dort maturieren. Aber ME hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.“
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