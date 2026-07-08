Dieses Versprechen gab ihr Bruder Prinzessin Kate

Zu einem Foto, das ihn und Catherine in inniger Umarmung zeigt, sowie einem weiteren Bild mit ihren Eltern Michael und Carole Middleton, Catherines Ehemann Prinz William und ihren drei Kindern – beide aufgenommen nach Abschluss der Herausforderung -, schrieb James auf Instagram: „Ich bin unglaublich stolz auf meine geliebte Schwester. Vor zwei Jahren habe ich dir gesagt, dass wir diesen Berg gemeinsam besteigen würden. Während du im Krankenhaus warst, haben wir darüber gesprochen, Berge zu erklimmen und darüber, welche unglaubliche heilende Kraft die Natur sowohl für den Körper als auch für den Geist haben kann.“ Deshalb sei es für ihn eine große Ehre gewesen, sie bei der Three Peaks Challenge zugunsten der Royal Marsden Cancer Charity begleiten zu dürfen.