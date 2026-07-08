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Schwur im Krankenhaus

Dieses Versprechen gab ihr Bruder Prinzessin Kate

Royals
08.07.2026 09:25
Porträt von krone.at
Von krone.at

James Middleton ist „unglaublich stolz“ auf seine „geliebte Schwester“ Catherine, Princess of Wales, nachdem sie die Three Peaks Challenge gemeistert hat.

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Die 44-jährige Royal bestieg am vergangenen Wochenende innerhalb von 24 Stunden den schottischen Ben Nevis (1.345 Meter), den englischen Scafell Pike (978 Meter) sowie den walisischen Mount Snowdon (1.085 Meter). Ihr Bruder erinnerte sich zu diesem Anlass an Gespräche, die die beiden vor zwei Jahren geführt hatten, als Catherine wegen ihrer Krebserkrankung behandelt wurde.

Zu einem Foto, das ihn und Catherine in inniger Umarmung zeigt, sowie einem weiteren Bild mit ihren Eltern Michael und Carole Middleton, Catherines Ehemann Prinz William und ihren drei Kindern – beide aufgenommen nach Abschluss der Herausforderung -, schrieb James auf Instagram: „Ich bin unglaublich stolz auf meine geliebte Schwester. Vor zwei Jahren habe ich dir gesagt, dass wir diesen Berg gemeinsam besteigen würden. Während du im Krankenhaus warst, haben wir darüber gesprochen, Berge zu erklimmen und darüber, welche unglaubliche heilende Kraft die Natur sowohl für den Körper als auch für den Geist haben kann.“ Deshalb sei es für ihn eine große Ehre gewesen, sie bei der Three Peaks Challenge zugunsten der Royal Marsden Cancer Charity begleiten zu dürfen.

„Deine Stärke, Widerstandskraft und Entschlossenheit“
Anschließend lobte James seine Schwester dafür, dass sie für so viele Menschen eine Inspiration sei. Er fügte hinzu: „Zu sehen, wie weit du gekommen bist, ist einfach inspirierend. Deine Stärke, deine Widerstandskraft und deine Entschlossenheit – und das alles, während du gleichzeitig die wunderbarste Mutter, Ehefrau, Tochter und Schwester bist – inspirieren mich und so viele andere jeden einzelnen Tag.“

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Catherine absolvierte die Herausforderung, um Spenden für die The Royal Marsden Cancer Charity zu sammeln. Die Organisation erklärte, sie könne James‘ Worten nur zustimmen. In einem Kommentar unter seinem Beitrag schrieb die Stiftung: „Dem können wir nur zustimmen! Wir sind unglaublich dankbar, dass Ihre Königliche Hoheit gemeinsame Schirmherrin des Royal Marsden ist uDiand dass Sie beide die Royal Marsden Cancer Charity unterstützen.“

„Im Laufe der Jahre viele Berge erklommen“
Als Catherines Krebsdiagnose im Jahr 2024 öffentlich gemacht wurde, hatte James bereits ein Kinderfoto von ihnen geteilt, das die beiden bei einer gemeinsamen Wanderung zeigt. Dazu schrieb er: „Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen gemeinsam mit dir bewältigen.“

Nachdem Details über Catherines Bergtour bekannt geworden waren, veröffentlichte der Wanderer Philip Tebajjwa ein Video, das die Prinzessin beim Abstieg vom Gipfel des Mount Snowdon zeigt. Darauf hält sie die Hand ihres Bruders, während sein geliebter Hund Mabel hinter ihnen herläuft. Er versah das Video mit der Bildunterschrift: „Da stand ich und gratulierte anderen Wanderern, die gerade vom windigen Gipfel zurückkamen … ohne zu ahnen, dass ich tatsächlich mit einer Angehörigen des Königshauses sprach.“ Außerdem veröffentlichte er ein Selfie mit der Prinzessin und schrieb unter anderem: „In diesem Moment konnte ich nur eines denken … Träume ich gerade?“

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