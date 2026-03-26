Prinzessin Kate begeistert in 18.000-Euro-Outfit

Wenn Catherine, die Prinzessin von Wales, einen öffentlichen Termin wahrnimmt, ist eines sicher: Die Aufmerksamkeit gehört ihr. Doch bei diesem Auftritt sorgte die Royal nicht nur mit Stil, sondern auch mit einem Outfit, das es preislich in sich hatte, für Schlagzeilen.
Gemeinsam mit Prinz William erschien die Prinzessin diese Woche zur feierlichen Amtseinführung von Sarah Mullally – ein historischer Moment, da Mullally als erste Frau dieses bedeutende Kirchenamt übernimmt. Während der Anlass bereits für großes Interesse sorgte, richteten sich viele Blicke schnell auf Kates eleganten Look.
Denn der hatte es in sich: Experten schätzen den Gesamtwert ihres Outfits auf rund 18.000 Euro. Im Mittelpunkt stand ein edler Kaschmir-Mantel mit klassischem „Prince of Wales“-Karo von Suzannah London im Wert von etwa 3.200 Euro, den die Prinzessin mit einem auffälligen Hut von Juliette Botterill kombinierte, der auf rund 800 Euro taxiert wird.
Glamour-Details, die den Look noch teurer machen
Doch damit nicht genug: Für zusätzlichen Glamour sorgte eine luxuriöse Handtasche des Modehauses Chanel im Wert von etwa 5.000 Euro. Das absolute Highlight bildeten jedoch ihre funkelnden Ohrringe, deren Preis auf über 8.000 Euro geschätzt wird – der teuerste Bestandteil des gesamten Ensembles. Abgerundet wurde der Look durch klassische Pumps von Ralph Lauren im Wert von rund 700 Euro.
Trotz des eleganten Auftritts blieb ein kleines Detail nicht unbemerkt: Das wechselhafte Wetter machte ihr zu schaffen und ließ den Hut immer wieder beinahe wegfliegen. Doch Kate nahm es mit Humor und hielt ihn einfach am Kopf fest, wenn es zu stürmisch wurde.
Dieser Auftritt unterstreicht erneut, warum Prinzessin Kate als internationale Stilikone gilt: Sie verbindet Luxus mit klassischer Eleganz – und bleibt selbst in turbulenten Momenten ganz entspannt.
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