Prinzessin Kate begeistert in 18.000-Euro-Outfit

Glamour-Details, die den Look noch teurer machen

Doch damit nicht genug: Für zusätzlichen Glamour sorgte eine luxuriöse Handtasche des Modehauses Chanel im Wert von etwa 5.000 Euro. Das absolute Highlight bildeten jedoch ihre funkelnden Ohrringe, deren Preis auf über 8.000 Euro geschätzt wird – der teuerste Bestandteil des gesamten Ensembles. Abgerundet wurde der Look durch klassische Pumps von Ralph Lauren im Wert von rund 700 Euro.