Leiche trieb in Badesee: Obduktion angeordnet

Drama an einem Badesee im Tiroler Unterland: Eine Passantin entdeckte am Dienstagabend in Breitenbach am Inn eine im Wasser treibende Frau. Die Zeugin zog die leblose Einheimische aus dem See und schlug Alarm. Für die 83-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Eine Obduktion wurde angeordnet.