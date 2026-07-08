Leiche trieb in Badesee: Obduktion angeordnet

Drama an einem Badesee im Tiroler Unterland: Eine Passantin entdeckte am Dienstagabend in Breitenbach am Inn eine im Wasser treibende Frau. Die Zeugin zog die leblose Einheimische aus dem See und schlug Alarm. Für die 83-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Zu dem Einsatz sei es am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, gekommen, wie Polizeisprecher Christian Viehweider auf „Krone“-Nachfrage erklärte. Eine Passantin habe die leblos im Badesee Breitenbach treibende Frau entdeckt und diese sofort an Land gezogen.
Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Ein Ergebnis ist noch ausständig
Polizeisprecher Christian Viehweider
Bild: Christof Birbaumer
Für Seniorin kam jede Hilfe zu spät
Umgehend wurde ein Notruf abgesetzt und Erste Hilfe geleistet. Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Sämtliche Maßnahmen blieben jedoch leider erfolglos. Die Frau – eine 83-jährige Einheimische – konnte nicht mehr gerettet werden. Sie war bereits tot.
Todesursache war vermutlich ein medizinischer Notfall. „Zur Klärung wurde eine Obduktion angeordnet. Ein Ergebnis ist noch ausständig“, so Viehweider.
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