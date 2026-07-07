Heimatbesuch startet mit Niederlage vor Gericht!

Nach einem elfwöchigen Prozess fiel am Dienstag nun die Entscheidung vor Gericht – und die dürfte Prinz Harry gar nicht gefallen. In einem 436 Seiten langen schriftlichen Urteil erklärte der Richter, die Kläger hätten die vorgebrachten Vorwürfe der unrechtmäßigen Informationsbeschaffung nicht ausreichend beweisen können. Die Klage werde deshalb abgewiesen.

Prinz Harry (41) hatte gemeinsam mit anderen Prominenten, darunter etwa Elton John (79) und dessen Mann David Furnish, gegen den Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) geklagt.