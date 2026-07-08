Europa: Jedes dritte Autowerk könnte man einsparen

Teuerung, Geopolitik und weniger Nachfrage

Die Überkapazitäten haben ihren Ursprung bereits vor der Corona-Pandemie. Bis dahin bauten viele Hersteller ihre Produktionskapazitäten aus, weil sie dauerhaft mit einem weltweiten Absatz von über 100 Millionen Fahrzeugen pro Jahr rechneten. Laut Experten dürfte sich die Nachfrage langfristig jedoch bei nur rund 90 Millionen Fahrzeugen einpendeln. Die Verkaufszahlen in Europa liegen aufgrund der Teuerung unter dem Vorkrisenniveau, und gleichzeitig ist der Absatz am chinesischen Markt deutlich geringer als erwartet. Erschwerend kommt dazu, dass viele Hersteller wegen geopolitischer Unsicherheiten verstärkt direkt in den USA und China für die jeweiligen Märkte produzieren, wodurch weniger Kapazitäten in Europa benötigt werden.