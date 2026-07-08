Streit auf dem Rücken verletzter Wildtiere

Genau deshalb verzichtet Zezula-Dettmann nun bewusst darauf, Werbiks Wildtierstation in der Gemeindezeitung zu erwähnen. „Er hat mir persönlich untersagt, über ihn zu berichten“, erklärt sie. Eine Zusammenarbeit sei zuletzt immer schwieriger geworden. Für zusätzlichen Unmut sorgt bei Zezula-Dettmann, dass Werbik in derselben Gemeindezeitung eine ganze Seite für seinen Verein erhielt. „Das hat er sicher nicht kritisiert“, sagt sie. Trotz aller Differenzen hofft sie, dass sich mit dem geplanten neuen Tierheim die Zusammenarbeit im Sinne der Tiere wieder verbessert.