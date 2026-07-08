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Lugner-Ex heiratet!

Bahati Venus: Jawort mit Knallhart-Regel für Gäste

Adabei Österreich
08.07.2026 09:08
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ende September ist es so weit: Bahati Venus sagt Ja zu ihrem Marzio! Die Vorbereitungen für die Traumhochzeit laufen auf Hochtouren. Doch die rund 150 Gäste des Ex-„Kolibri“ müssen sich warm anziehen. Denn bei dem Fest der Lugner-Ex herrscht eine ähnlich strenge Regel wie bei der Trauung von Taylor Swift und Travis Kelce!

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Die 1000 Gäste von Swift und Kelces Märchenhochzeit am vergangenen Wochenende mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. So weit geht Bahati Venus natürlich nicht, stellte jetzt aber ganz deutlich klar: „Unser Fest, unsere Vorstellungen: Wir entscheiden uns bewusst für Traditionen, die sich für uns gut anfühlen. Alles andere wird gestrichen! Vielleicht wird dadurch unsere Traumhochzeit einige Erwartungen nicht erfüllen.“

Bahati Venus nimmt sich bei ihrer Traumhochzeit mit Marzio Taylor Swift als Vorbild und hat eine ...
Bahati Venus nimmt sich bei ihrer Traumhochzeit mit Marzio Taylor Swift als Vorbild und hat eine Knallhart-Regel für ihre Gäste aufgestellt!(Bild: Bahati Venus)

Handy-Verbot beim Traumhochzeit!
Für ihre Traumhochzeit, die am 29. September in Italien gefeiert werden wird, hat sich Bahati daher auch schon einige Vorgaben überlegt. Unter anderem gibt es ein knallhartes Handy-Verbot à la Swift, wie die Rapperin erklärte. 

„Foto- und Videograf:innen werden extra anreisen, um unsere schönsten Momente festzuhalten“, weshalb sie ihre Gäste herzlich dazu einlade, „bei unserer Trauung ganz im Jetzt zu sein und von Foto- und Videoaufnahmen per Handy abzusehen“. 

Bahati Venus bereitet sich bereits auf ihre Hochzeit mit Marzio vor. Ende September will das ...
Bahati Venus bereitet sich bereits auf ihre Hochzeit mit Marzio vor. Ende September will das Paar in Italien Ja sagen.(Bild: Bahati Venus)

Der Dresscode sei hingegen „klassisch, elegant“, fuhr die Lugner-Ex fort. Ihr sei es aber vor allem wichtig, dass sich ihre Hochzeitsgäste wohlfühlen. „Darum möchten wir KEINE Farben vorgeben!“, erklärte Bahati. 

Kein Alkohol für die Braut
Auch bei Speis und Trank schaut die Rapperin vor allem auf das Wohl der Gäste, weshalb sie beim Aperitivo, Buffet, den Gänge-Menüs und Torten auf eine klare Deklarierung der Speisen zähle und etwa auf Allergene aufmerksam machen möchte. Gleichzeitig soll für jeden Geschmack etwas dabei sein, etwa vegane sowie glutenfreie Speisen zur Verfügung gestellt werden.

„Alkohol wird ausgeschenkt, ich persönlich verzichte allerdings an diesem besonderen Tag gerne darauf“, so Bahati Venus.

Bahati verzichtet auf Hochzeits-Tradition
Ihre Gäste dürfen sich zudem auf eine besondere Einlage freuen, wie Bahati zudem verriet: „Da ich auch leidenschaftliche Musikerin bin, werde ich eine kleine, feine Auswahl meiner Songs zum Besten geben. Das spiegelt einen wichtigen Teil meiner Persönlichkeit wider. So entstand zum Beispiel der Song ,My Love‘ aus unserer Liebe.“

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Ein kleiner Wermutstropfen zum Schluss: „Für alle, die darauf gehofft haben – ich werde meinen Brautstrauß nicht werfen!“

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