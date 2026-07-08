Bahati Venus: Jawort mit Knallhart-Regel für Gäste

Kein Alkohol für die Braut

Auch bei Speis und Trank schaut die Rapperin vor allem auf das Wohl der Gäste, weshalb sie beim Aperitivo, Buffet, den Gänge-Menüs und Torten auf eine klare Deklarierung der Speisen zähle und etwa auf Allergene aufmerksam machen möchte. Gleichzeitig soll für jeden Geschmack etwas dabei sein, etwa vegane sowie glutenfreie Speisen zur Verfügung gestellt werden.