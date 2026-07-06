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Lächelnd am Sofa

Mette-Marit zeigt sich erstmals nach Lungen-OP

Royals
06.07.2026 09:12
Was für eine schöne Überraschung! Am Montag veröffentlichte der norwegische Palast das erste ...
Was für eine schöne Überraschung! Am Montag veröffentlichte der norwegische Palast das erste Foto von Kronprinzessin Mette-Marit nach der Lungentransplantation!(Bild: instagram.com/detnorskekongehus)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Was für eine schöne Überraschung! Das norwegische Königshaus hat die ersten Bildern von Kronprinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungen-OP veröffentlicht. Es sind Aufnahmen, die berühren und Mut machen.

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Wochenlang war die Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit groß, jetzt gibt es erste, gute Nachrichten aus dem norwegischen Königshaus. Der Palast veröffentlichte am Montag erste Fotos, die die 52-Jährige nach der Lungentransplantation vor wenigen Wochen zeigen.

Mette-Marit mit Fan-Schal und Lächeln im Gesicht
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Haakon sitzt Mette-Marit auf dem Sofa, feuert die norwegische Nationalmannschaft an, trägt einen Fan-Schal und – was für die Royal-Fans noch viel wichtiger ist – ein breites Lächeln im Gesicht!

Klicken Sie sich hier durch die Bilder, die der norwegische Palast am Montag veröffentlicht hat:

Wie die Aufnahmen enthüllen, ist Mette-Marit mittlerweile wieder auf dem Landsitz Skaugum, um sich nach den Strapazen ihrer Lungentransplantation zu erholen. 

Königshaus gratuliert zu „historischem Abend“
„Gestern war ein historischer Abend!“, heißt es zu dem Posting. „Die ganze Familie hat gespannt zugesehen! Das Königspaar aus Mågerø, das Kronprinzenpaar aus dem Schloss – und Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus im Stadion in den USA.“

Außerdem gratulierte das Königshaus der Nationalmannschaft, dem Betreuerteam und Norwegen „zu dieser fantastischen Leistung“. 

Jung-Royals im Stadion dabei
Während sich Mette-Marit und Haakon Norwegens WM-Sieg gegen Brasilien gemütlich vom Sofa aus anschauten, feierten Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus übrigens live im Stadion mit. 

Hier sehen Sie, wie Prinzessin Ingrid Alexandra nach Norwegens Sieg unter anderem Erling Haaland herzlich gratuliert:

Lungentransplantation vor wenigen Wochen
Mitte Juni war bekannt geworden, dass die norwegische Kronprinzessin eine neue Lunge erhalten hatte. „Die Lungentransplantation ist so weit erfolgreich verlaufen“, zitierte das Königshaus damals Abteilungsleiter Arnt Fiane vom Universitätskrankenhaus in Oslo. Die Kronprinzessin musste nach der OP für mehrere Wochen im Spital bleiben. 

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Mette-Marit litt unter einer schweren Lungenfibrose – ihr war es in den vergangenen Monaten immer schlechter gegangen. Ende Mai hatte der Hof mitgeteilt, dass die Kronprinzessin auf die Warteliste für eine neue Lunge gesetzt worden war.

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