Mette-Marit zeigt sich erstmals nach Lungen-OP

Lungentransplantation vor wenigen Wochen

Mitte Juni war bekannt geworden, dass die norwegische Kronprinzessin eine neue Lunge erhalten hatte. „Die Lungentransplantation ist so weit erfolgreich verlaufen“, zitierte das Königshaus damals Abteilungsleiter Arnt Fiane vom Universitätskrankenhaus in Oslo. Die Kronprinzessin musste nach der OP für mehrere Wochen im Spital bleiben.