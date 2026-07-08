88-Jährige brutal überfallen: Zwei Täter in Haft

Handy geraubt, Festnetz lahmgelegt

Die Beute fiel zwar gering aus, die Folgen für das Opfer waren jedoch gravierend. Die Täter nahmen einen kleinen Bargeldbetrag sowie das Mobiltelefon der Pensionistin an sich und machten auch das Festnetztelefon unbrauchbar. Anschließend ließen sie die schwer verletzte Frau gefesselt zurück. Erst nachdem sie sich selbst befreien konnte, verständigte sie über einen Nachbarn die Einsatzkräfte.