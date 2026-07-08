US-Eklat, Gastgeber out und europäische Übermacht

Alle Gastgeber ausgeschieden

Vor allem die Euphorie in den USA, Kanada und Mexiko hat diese Weltmeisterschaft getragen. Doch im Achtelfinale kam für alle drei Gastgeber-Teams das Aus – das dürfte sich auf die Stimmung in den letzten WM-Tagen negativ auswirken. Vor allem in den USA, wo ab jetzt alle restlichen Spiele stattfinden werden. Ohne Erfolg des eigenen Teams wenden sich die US-Sportfans schnell ab.