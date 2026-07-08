Todesdrama um 19-Jährigen an Instagram-Hotspot

Der Seealpsee im Kanton Appenzell Innerhoden gilt als einer der schönsten Bergseen der Schweiz. Ein Landschaftsjuwel, das auch bei Influencern aus aller Welt höchst beliebt ist. Nun wurde die pittoreske Landschaft unweit der Grenze zu Vorarlberg allerdings zum Schauplatz eines tragischen Todesfalls.
Am Montagabend ging bei der Kantonspolizei Appenzell Innerhoden die Meldung ein, dass im Bereich – des zu diesem Zeitpunkt gut 15 Grad warmen – Seealpsee ein 19-jähriger Mann vermisst wird. Der deutsche Staatsbürger war gemeinsam mit Freunden zum Schwimmen an den Instagram-Hotspot gekommen.
Gemäß ersten Erkenntnissen geriet der 19-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen unter Wasser und tauchte nicht mehr an die Oberfläche auf. Eine gegen 21 Uhr sofort eingeleitete Suchaktion lief bis weit in die Nachtstunden hinein, ohne Erfolg.
Am frühen Dienstagmorgen wurde die Suche erneut aufgenommen und noch vor Mittag war es dann traurige Gewissheit: Der junge Mann hatte seinen abendlichen Badeausflug nicht überlebt und musste von Spezialisten geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun zur Todesursache.
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