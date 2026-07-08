Todesdrama um 19-Jährigen an Instagram-Hotspot

Am Montagabend ging bei der Kantonspolizei Appenzell Innerhoden die Meldung ein, dass im Bereich – des zu diesem Zeitpunkt gut 15 Grad warmen – Seealpsee ein 19-jähriger Mann vermisst wird. Der deutsche Staatsbürger war gemeinsam mit Freunden zum Schwimmen an den Instagram-Hotspot gekommen.