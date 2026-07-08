Nach Tornado: Die Notlage in China weitet sich aus

Nach einem schweren Erdrutsch im Nordwesten Chinas ist die Zahl der Todesopfer auf 21 gestiegen. Das Unglück ereignete sich nahe der Stadt Longnan in der Provinz Gansu. Insgesamt waren 33 Menschen verschüttet worden. Nur zwölf konnten lebend geborgen werden. Ein Tornado, der über die Provinz Hubei fegte, verschlimmerte die Notlage.