Betrunkener flüchtete mit 150 km/h vor der Polizei

Am Dienstagabend kam es in Graz zu einer wilden Verfolgungsjagd. Ein alkoholisierter Mann wollte einer Anhaltung durch die Polizei entkommen und raste mit über 150 km/h durch die steirische Landeshauptstadt. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt.
Gegen 21.30 Uhr wurde eine Zivilstreife der Polizei auf der Grazer Puntigamer Straße auf einen Pkw aufmerksam, der sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte und die Streife überholte. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung nahmen die Beamten die Verfolgung auf und aktivierten Blaulicht und Folgetonhorn.
Streife abgehängt
Der Lenker setzte seine Fahrt jedoch fort und versuchte sich so der Anhaltung zu entziehen. Mit über 150 km/h raste er mit seinem grauen BMW durch Graz, missachtete mehrere rote Ampeln und gefährdete durch riskante Fahr- und Überholmanöver sowohl sich selbst als auch andere Verkehrsteilnehmer.
Aufgrund der erheblichen Gefährdungslage musste die Polizeistreife ihre Geschwindigkeit reduzieren und verlor den flüchtenden Pkw im Bereich des Kreisverkehrs Gössendorf an der Kirchbacher Straße aus den Augen.
Führerschein und Fahrzeug abgenommen
Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der 53-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung ausgeforscht und kurz vor 22.30 Uhr an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der Mann war stark alkoholisiert. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt. Zudem wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde das Fahrzeug des 53-Jährigen vorläufig beschlagnahmt.
Polizei sucht Zeugen
Aufgrund der rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise des Mannes kann nicht ausgeschlossen werden, dass mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder möglicherweise geschädigt wurden.
Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, sollen sich an die Polizeiinspektion Graz-Wienerstraße unter 059133/6594 wenden.
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