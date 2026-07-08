Betrunkener flüchtete mit 150 km/h vor der Polizei

Führerschein und Fahrzeug abgenommen

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der 53-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung ausgeforscht und kurz vor 22.30 Uhr an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der Mann war stark alkoholisiert. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt. Zudem wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde das Fahrzeug des 53-Jährigen vorläufig beschlagnahmt.