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Melissa George freut sich mit 49 über viertes Kind

Society International
07.07.2026 08:59
„Grey‘s Anatomy“-Star Melissa George ist jetzt Vierfach-Mama und zeigt sich auf Instagram beim ...
„Grey‘s Anatomy“-Star Melissa George ist jetzt Vierfach-Mama und zeigt sich auf Instagram beim Stillen ihres Familienzuwachses.(Bild: APA/AFP/Robyn Beck)
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Von krone.at

„Grey‘s Anatomy“-Star Melissa George (49) ist zum vierten Mal Mutter geworden. Die Australierin teilte auf Instagram unter anderem ein Foto, das sie beim Stillen eines Babys zeigt.

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In dem gemeinsamen Post mit der australischen Journalistin Kirstie Clements schrieb Clements: „Von der Entbindungsstation direkt in eine Hitzewelle in Paris (mit einem Kleinkind ... eine echte Herausforderung) und nun auf zu einem unvergesslichen Roadtrip durch die Provence und an die Côte d‘Azur“.

Mit diesem Foto machte Melissa George die Geburt ihres vierten Kindes öffentlich:

Dazu setzte Clements die Hashtags #superwoman und #motheroffoursons. George bezeichnet sich in ihrer Instagram-Selbstbeschreibung nun ebenfalls als „Mutter meiner vier Söhne“.

Zahlreiche Glückwünsche
Die Geburt ihres dritten Sohnes hatte die Schauspielerin im März 2024 auf Instagram bekannt gegeben. Unter dem neuen Post erhielt die Australierin zahlreiche Glückwünsche.

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George spielte in der Krankenhaus-Serie „Grey‘s Anatomy“ mit. Daneben hatte sie unter anderem eine Rolle im David-Lynch-Klassiker „Mulholland Drive – Straße der Finsternis“.

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