Historisches Lob für die Feuerwehr Olbendorf

„Der beste Landesfeuerwehrbewerb des vergangenen Jahrzehnts“ fand am Wochenende in Olbendorf statt.
Am Wochenende stand die südburgenländische Gemeinde Olbendorf ganz im Zeichen des Feuerwehrwesens. Hunderte Wettkampfgruppen aus dem gesamten Burgenland und den Nachbarbundesländern boten auf der Sportanlage Spitzenleistungen in Präzision und Schnelligkeit.
„Perfektes Zusammenspiel“
Die größte Auszeichnung gab es jedoch für die Gastgeber selbst: Vonseiten des Landesfeuerwehrkommandos gab es nach dem offiziellen Abschluss exzellente Kritiken. Die Verantwortlichen sprachen sogar vom bestorganisierten Landesfeuerwehrleistungsbewerb des vergangenen Jahrzehnts. „Ein Event dieser Größenordnung ist eine enorme logistische Herausforderung. Dass wir ein derartiges Traum-Feedback erhalten, verdanken wir ausschließlich dem perfekten Zusammenspiel aller Kräfte in unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeister Wolfgang Sodl.
Lange Vorbereitungszeit
Besonders hervorgehoben wird die monatelange Vorbereitung der Freiwilligen Feuerwehr Olbendorf unter dem Kommando von Romeo Malits sowie der Einsatz Dutzender freiwilliger Helfer, die das sportliche Großereignis zu einem Volksfest der Kameradschaft machten.
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