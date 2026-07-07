Historisches Lob für die Feuerwehr Olbendorf

„Perfektes Zusammenspiel“

Die größte Auszeichnung gab es jedoch für die Gastgeber selbst: Vonseiten des Landesfeuerwehrkommandos gab es nach dem offiziellen Abschluss exzellente Kritiken. Die Verantwortlichen sprachen sogar vom bestorganisierten Landesfeuerwehrleistungsbewerb des vergangenen Jahrzehnts. „Ein Event dieser Größenordnung ist eine enorme logistische Herausforderung. Dass wir ein derartiges Traum-Feedback erhalten, verdanken wir ausschließlich dem perfekten Zusammenspiel aller Kräfte in unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeister Wolfgang Sodl.