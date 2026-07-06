Pure Hölle in Kiew vor Trump-Selenskyj-Treffen

Ballistische und Hyperschall-Raketen abgefeuert

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem Angriff 68 Raketen – darunter 23 ballistische Raketen und sechs Zirkon-Hyperschallraketen – sowie 351 Drohnen ein. Die ukrainische Luftabwehr habe 37 Raketen abgeschossen oder unschädlich gemacht, jedoch keine der ballistischen Raketen oder Zirkon-Geschosse abfangen können. Die Ukraine verweist seit längerem auf einen Mangel an Abfangraketen für das Patriot-Abwehrsystem, das als einziges wirksames Mittel gegen ballistische Raketen gilt.