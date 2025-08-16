Weibsteufel, blutleeres Mandl, gefährliche Erotik

Der Tiroler Karl Schönherr studierte zunächst Germanistik und Philologie, promovierte aber in Medizin. 1890 und 1891 absolvierte er in der Apotheke am Hauptplatz von Friesach ein Praktikum. Eine Tafel am Gebäude erinnert an den berühmten Mann, der nicht als Arzt – er hatte eine eigene Ordination in Wien -, sondern als Schriftsteller bekannt wurde. Zunächst schrieb er Gedichte in Tiroler Mundart, Erzählungen und Novellen, dann Bühnenstücke wie „Glaube und Heimat. Die Tragödie eines Volkes“ (1910), das die Vertreibung der Protestanten aus dem Zillertal schilderte - dafür wurde Schönherr mit dem Grillparzer-Preis ausgezeichnet.