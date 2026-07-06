Bisonherde von Straden muss „reduziert“ werden

Der ursprüngliche Plan aus dem 2010er-Jahr war, dass eine überschaubare Zahl an Bisons gehalten, zeitgerecht geschlachtet, das Fleisch verkauft wird – doch der Plan scheiterte aus diversen Gründen. Und die Herde wuchs auf 100 Stück an! Die Blauzungenkrankheit raffte im Vorjahr 30 dahin – aber immer noch sind es gut 70 Stück. Wie viele ganz exakt, weiß niemand – sogar aus der Luft per Drohne hatte man versucht, den Bestand zu erfassen.