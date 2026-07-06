Traurige Gewissheit: WM-Aus für England-Star (36)

Schock für England nach dem Einzug ins WM-Viertelfinale: Mittelfeldakteur Jordan Henderson hat sich bei den Feierlichkeiten nach dem 3:2-Sieg gegen Gastgeber Mexiko offenbar schwer verletzt und wird für den Rest des Turniers ausfallen.
Der 36-Jährige stürzte beim Sprung über eine Werbebande unglücklich. Wie das US-Portal The Athletic berichtet, steht dem Routinier eine Operation bevor. Es ist von einem (Arm)-Bruch die Rede. Eine offizielle Diagnose liegt aber noch nicht vor.
Kapitän Harry Kane gab im TV-Interview direkt danach zunächst vorsichtige Entwarnung. „Jordan ist da gerade hingefallen. Ich glaube, es geht ihm gut. Es ist nur etwas mit seinem Arm“, so der Bayern-Star nach dem Achtelfinal-Erfolg bei der BBC.
Auf der Pressekonferenz etwas später klang das bei England-Trainer Thomas Tuchel allerdings deutlich weniger gut. „Er hat sich das Handgelenk verletzt und ist aktuell im Krankenhaus. Es ist eine ziemlich ernste Verletzung“, bestätigte er den Vorfall.
Mit Sauerstoff beatmet
Szenen aus dem Stadion in Mexiko-Stadt zeigten, wie Henderson medizinisch versorgt, mit Sauerstoff beatmet und auf einer Trage abtransportiert wurde.
Seine Mitspieler bildeten dabei einen Sichtschutz. Der folgenschwere Unfall ereignete sich, als Henderson nach dem gemeinsamen Jubel mit den Fans in der Fankurve zurück auf den Rasen kehren wollte. Im Spiel geen Mexiko im Akzentekstadion kam Hederson nicht zum Einstaz.
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