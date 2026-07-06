Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Nach Norwegens Coup

Historisch! Das waren die größten Sensationssiege

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 19:26
Erling Haaland schoss den Rekord-Weltmeister raus.
Erling Haaland schoss den Rekord-Weltmeister raus.(Bild: AFP)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

David schlägt Goliath – genau diese Geschichten machen eine Fußball-WM so besonders. Der sensationelle Aufstieg von Norwegen gegen Rekord-Champion Brasilien erinnert gleich an einige große Überraschungen bei WM-Endrunden, als sich der ein oder andere Favorit geschlagen geben musste ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf die WM 2022 blickt Argentinien mit großer Freude zurück. Nach 36 Jahren Wartezeit durfte man endlich wieder über einen WM-Titel jubeln. Doch nach dem ersten Gruppenspiel hätten noch vermutlich die wenigsten damit gerechnet. Dort musste sich nämlich die Elf rund um Superstar Lionel Messi völlig überraschend Saudi-Arabien mit 1:2 geschlagen geben - ein Schock-Auftakt für die Argentinier.

Lionel Messi verzweifelte gegen Saudi-Arabien.
Lionel Messi verzweifelte gegen Saudi-Arabien.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Weltmeister überrascht
Dass den WM-Titel zu verteidigen nicht einfach ist, wissen Frankreich und Argentinien wohl am besten. Beide bestritten als amtierender Weltmeister das Eröffnungsspiel im darauffolgenden Turnier und mussten bittere Pleiten einstecken. Argentinien verlor 1990 völilig überraschend gegen Kamerun und die Franzosen gaben sich 2002 dem WM-Neuling Senegal geschlagen. Während es die Argentinier jedoch trotzdem bis ins Finale schafften, erholte sich die „Équipe Tricolore“ nicht vom dem Schock und flog bereits nach der Gruppenphase nach Hause.

Papa Bouba Diop erzielte das Goldtor für die Senegalesen.
Papa Bouba Diop erzielte das Goldtor für die Senegalesen.(Bild: AP/LIONEL CIRONNEAU)

Costa Ricas WM-Märchen
Als Costa Rica bei der WM 2014 in die „Todesgruppe“ mit drei ehemaligen Weltmeistern Italien, England und Uruguay gelost wurde, rechneten wohl die wenigsten mit einem Weiterkommen der Fußball-Mini-Nation. Doch die Mittelamerikaner gewannen sensationell das Auftaktspiel gegen Uruguay mit 3:1 und zeigten auch beim 1:0-Sieg gegen Italien, dass dieses Ergebnis keinesfalls Glück war. Mit einem 0:0-Remis gegen die Engländer qualifizierte sich Costa Rica völlig überraschend für die KO-Phase, wo sie dann schlussendlich im Viertelfinale an den Niederlanden scheiterten.

Costa Ricas Bryan Ruiz bei der WM 2014.
Costa Ricas Bryan Ruiz bei der WM 2014.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)

Brasilien im Trauerzustand
„Ich gratuliere euch jetzt schon zum Sieg“, zeigte sich der damalige Bürgermeister von Rio de Janeiro vor dem letzten WM-Spiel 1950 zwischen Heim-Nation Brasilien und Uruguay absolut siegessicher, als er vor der Partie mit der Mannschaft redete. Die Heimmannschaft galt als haushoher Favorit, der erste WM-Titel schien so gut wie sicher. Doch Uruguay machte den überlegenen Brasilianern einen Strich durch die Rechnung und gewann vor knapp 200.000 Zuschauern mit 2:1 – versetzte somit ganz Brasilien in einen Trauerzustand.

Lesen Sie auch:
Ering Haaland erledigte Brasilien fast im Alleingang.
Wikinger rudern weiter
Irre Haaland-Show! Norwegen düpiert Brasilien
06.07.2026
WM-Highlights
2:1! Haaland schießt Brasilien ins Tal der Tränen
06.07.2026
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
06.07.2026

Das überraschende WM-Finale
Vier Jahre später schien der Titel für Ungarn nur eine Formsache. Zwei Jahre lang hatten Ferenc Puskas und Co. keine Partie mehr verloren, im Semifinale mit Uruguay auch den vermeintlich härtesten Konkurrenten eliminert, mit einem Score von 25:7-Toren das Endspiel erreicht. Nach acht Minuten führte man gegen Deutschland auch erwartungsgemäß 2:0, doch der klare Außenseiter kämpfte sich binnen zehn Minuten durch Tore vorn Morlock und Rahn zurück. Im strömenden Regen verschafften die langen von Adidas entwickelten Nylonstollen den Deutschen besseren Halt und somit einen Vorteil, den Ungarns spielerische Klasse nicht wettmachen konnte. In Minute 84 traf Rahn und vollendete das „Wunder von Bern“.

Nordkorea überraschte in England
Bei der WM 1966 in England etablierte sich ein WM-Debütant schnell zur großen Überraschungsmannschaft des Turniers. Nordkorea qualifizierte sich erstmals für eine Endrunde und zog direkt ins Viertelfinale ein – unter anderem mit einem sensationellen 1:0-Sieg gegen den damals zweifachen Weltmeister Italien, die nach der Pleite schon frühzeitig ihre Koffer packen musste. Im Viertelfinale sah es lange nach dem nächsten Sensationssieg aus – die Asiaten führten bereits 3:0 gegen Portugal, verloren allerdings noch mit 3:5.

Ebenfalls 1966 scheiterte der doppelte Titelverteidiger Brasilien schon in der Vorrunde – auch aufgrund der brutalen Spielweise der Gegner. Pele verletzte sich bereits in der ersten Partie gegen Bulgarien, fehlte bei der Niederlage gegen Ungarn. Im letzten Gruppenspiel nahm Portugal den Superstar besonders in die Mangel, Pele humpelte großteils herum, Auswechslungen gab es noch nicht. Das Match war mitverantwortlich, dass vier Jahre später Rote und Gelbe Karten eingeführt wurden.

Ahn Jung-Hwan jubelt über seinen Treffer gegen Italien bei der WM 2002.
Ahn Jung-Hwan jubelt über seinen Treffer gegen Italien bei der WM 2002.(Bild: AP/AMY SANCETTA)

Südkorea siegt sensationell gegen Weltmeister
Italien war bei der WM 2002 ein weiteres Mal der Protagonist einer WM-Überraschung, als Heimnation Südkorea erstmals in die KO-Phase einzog und sich gleich gegen die Südeuropäer durchsetzte. Der Schock sitzte zwar tief, jedoch durfte sich die „Squadra Azzurra“ bereits vir Jahre später über den WM-Titel freuen. Für die Südkoreaner war dann 2002 im Halbfinale Endstation, als man mit 0:1 an Deutschland scheiterte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 19:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Prinzessin Ingrid Alexandra gratulierte Haaland und Co. nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien.
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
WM-Highlights
2:1! Haaland schießt Brasilien ins Tal der Tränen
Die WM-Highlights
Frankreich lässt sich nicht ärgern – hier im Video
Die WM-Highlights
Im Video: Marokko schmeißt Gastgeber Kanada raus
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.791 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
133.183 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
117.622 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1657 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1044 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
733 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Nach Norwegens Coup
Historisch! Das waren die größten Sensationssiege
Infantino gnadenlos
Beschwerde „unzulässig“! FIFA demütigt Belgien
Beim Feiern gestürzt
Traurige Gewissheit: WM-Aus für England-Star (36)
Sport Tv Logo
Ausnahmezustand
WM-Euphorie stahl sogar der Braut die Show
„Kenne mich da aus“
WM-Skandal: Trump gibt Telefonat mit Infantino zu

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf