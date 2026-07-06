Historisch! Das waren die größten Sensationssiege

Das überraschende WM-Finale

Vier Jahre später schien der Titel für Ungarn nur eine Formsache. Zwei Jahre lang hatten Ferenc Puskas und Co. keine Partie mehr verloren, im Semifinale mit Uruguay auch den vermeintlich härtesten Konkurrenten eliminert, mit einem Score von 25:7-Toren das Endspiel erreicht. Nach acht Minuten führte man gegen Deutschland auch erwartungsgemäß 2:0, doch der klare Außenseiter kämpfte sich binnen zehn Minuten durch Tore vorn Morlock und Rahn zurück. Im strömenden Regen verschafften die langen von Adidas entwickelten Nylonstollen den Deutschen besseren Halt und somit einen Vorteil, den Ungarns spielerische Klasse nicht wettmachen konnte. In Minute 84 traf Rahn und vollendete das „Wunder von Bern“.