Historisch! Das waren die größten Sensationssiege

David schlägt Goliath – genau diese Geschichten machen eine Fußball-WM so besonders. Der sensationelle Aufstieg von Norwegen gegen Rekord-Champion Brasilien erinnert gleich an einige große Überraschungen bei WM-Endrunden, als sich der ein oder andere Favorit geschlagen geben musste ...
Auf die WM 2022 blickt Argentinien mit großer Freude zurück. Nach 36 Jahren Wartezeit durfte man endlich wieder über einen WM-Titel jubeln. Doch nach dem ersten Gruppenspiel hätten noch vermutlich die wenigsten damit gerechnet. Dort musste sich nämlich die Elf rund um Superstar Lionel Messi völlig überraschend Saudi-Arabien mit 1:2 geschlagen geben - ein Schock-Auftakt für die Argentinier.
Weltmeister überrascht
Dass den WM-Titel zu verteidigen nicht einfach ist, wissen Frankreich und Argentinien wohl am besten. Beide bestritten als amtierender Weltmeister das Eröffnungsspiel im darauffolgenden Turnier und mussten bittere Pleiten einstecken. Argentinien verlor 1990 völilig überraschend gegen Kamerun und die Franzosen gaben sich 2002 dem WM-Neuling Senegal geschlagen. Während es die Argentinier jedoch trotzdem bis ins Finale schafften, erholte sich die „Équipe Tricolore“ nicht vom dem Schock und flog bereits nach der Gruppenphase nach Hause.
Costa Ricas WM-Märchen
Als Costa Rica bei der WM 2014 in die „Todesgruppe“ mit drei ehemaligen Weltmeistern Italien, England und Uruguay gelost wurde, rechneten wohl die wenigsten mit einem Weiterkommen der Fußball-Mini-Nation. Doch die Mittelamerikaner gewannen sensationell das Auftaktspiel gegen Uruguay mit 3:1 und zeigten auch beim 1:0-Sieg gegen Italien, dass dieses Ergebnis keinesfalls Glück war. Mit einem 0:0-Remis gegen die Engländer qualifizierte sich Costa Rica völlig überraschend für die KO-Phase, wo sie dann schlussendlich im Viertelfinale an den Niederlanden scheiterten.
Brasilien im Trauerzustand
„Ich gratuliere euch jetzt schon zum Sieg“, zeigte sich der damalige Bürgermeister von Rio de Janeiro vor dem letzten WM-Spiel 1950 zwischen Heim-Nation Brasilien und Uruguay absolut siegessicher, als er vor der Partie mit der Mannschaft redete. Die Heimmannschaft galt als haushoher Favorit, der erste WM-Titel schien so gut wie sicher. Doch Uruguay machte den überlegenen Brasilianern einen Strich durch die Rechnung und gewann vor knapp 200.000 Zuschauern mit 2:1 – versetzte somit ganz Brasilien in einen Trauerzustand.
Das überraschende WM-Finale
Vier Jahre später schien der Titel für Ungarn nur eine Formsache. Zwei Jahre lang hatten Ferenc Puskas und Co. keine Partie mehr verloren, im Semifinale mit Uruguay auch den vermeintlich härtesten Konkurrenten eliminert, mit einem Score von 25:7-Toren das Endspiel erreicht. Nach acht Minuten führte man gegen Deutschland auch erwartungsgemäß 2:0, doch der klare Außenseiter kämpfte sich binnen zehn Minuten durch Tore vorn Morlock und Rahn zurück. Im strömenden Regen verschafften die langen von Adidas entwickelten Nylonstollen den Deutschen besseren Halt und somit einen Vorteil, den Ungarns spielerische Klasse nicht wettmachen konnte. In Minute 84 traf Rahn und vollendete das „Wunder von Bern“.
Nordkorea überraschte in England
Bei der WM 1966 in England etablierte sich ein WM-Debütant schnell zur großen Überraschungsmannschaft des Turniers. Nordkorea qualifizierte sich erstmals für eine Endrunde und zog direkt ins Viertelfinale ein – unter anderem mit einem sensationellen 1:0-Sieg gegen den damals zweifachen Weltmeister Italien, die nach der Pleite schon frühzeitig ihre Koffer packen musste. Im Viertelfinale sah es lange nach dem nächsten Sensationssieg aus – die Asiaten führten bereits 3:0 gegen Portugal, verloren allerdings noch mit 3:5.
Ebenfalls 1966 scheiterte der doppelte Titelverteidiger Brasilien schon in der Vorrunde – auch aufgrund der brutalen Spielweise der Gegner. Pele verletzte sich bereits in der ersten Partie gegen Bulgarien, fehlte bei der Niederlage gegen Ungarn. Im letzten Gruppenspiel nahm Portugal den Superstar besonders in die Mangel, Pele humpelte großteils herum, Auswechslungen gab es noch nicht. Das Match war mitverantwortlich, dass vier Jahre später Rote und Gelbe Karten eingeführt wurden.
Südkorea siegt sensationell gegen Weltmeister
Italien war bei der WM 2002 ein weiteres Mal der Protagonist einer WM-Überraschung, als Heimnation Südkorea erstmals in die KO-Phase einzog und sich gleich gegen die Südeuropäer durchsetzte. Der Schock sitzte zwar tief, jedoch durfte sich die „Squadra Azzurra“ bereits vir Jahre später über den WM-Titel freuen. Für die Südkoreaner war dann 2002 im Halbfinale Endstation, als man mit 0:1 an Deutschland scheiterte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.