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Strand gesperrt

Kugeln aus dem All in Australien entdeckt

Ausland
06.07.2026 12:15
An einem Strand im Nordosten Australiens sind geheimnisvolle Metallkugeln entdeckt worden.
An einem Strand im Nordosten Australiens sind geheimnisvolle Metallkugeln entdeckt worden.(Bild: Queensland Fire Department)
Porträt von krone.at
Von krone.at

An einem Strand im Nordosten Australiens sind am Wochenende sechs geheimnisvolle Metallkugeln entdeckt worden. Dabei dürfte es sich um Weltraumschrott handeln, wie die australische Raumfahrtbehörde (ASA) mitteilte. Verdächtige Weltraumtrümmer dürften niemals berührt werden, warnte eine Sprecherin.

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In diesem Fall könnten in den Kugeln Reste von Hydrazin sein, das ist ein hochgiftiger und leicht entzündlicher Raketentreibstoff. Die Behörden haben das bisher aber nicht bestätigt. Laut ASA wurden die Kugeln inzwischen geborgen und als sicher eingestuft. Der Fund nördlich der Stadt Townsville hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Einsatzkräfte hatten Sperrzonen eingerichtet und die Fundstücke in Spezialbehältern geborgen.

Einige Anrainerinnen und Anrainer mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen, der Strand blieb zeitweise gesperrt. Nachdem Spezialkräfte die Lage untersucht hatten, wurde die Evakuierungszone wieder deutlich verkleinert.

Hier sehen Sie ein weiteres Foto von dem ungewöhnlichen Fund und ein Posting zu dem Vorfall:

(Bild: Queensland Fire Department)

Druckbehälter einer Trägerrakte
„Bei den geborgenen Objekten handelt es sich offenbar um Druckbehälter einer Trägerrakete“, zitierte der Sender ABC eine Sprecherin der Australian Space Agency.  Umgangssprachlich werden sie auch als „Space Balls“ (Weltraumkugeln, Anm.) bezeichnet. In der Raumfahrt sind damit Druckbehälter aus Titanlegierungen gemeint, die Teil des Treibstoffsystems von Raketen sind. Wegen ihres hitzebeständigen Materials überstehen sie laut Fachleuten häufig den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

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„Verdächtige Weltraumtrümmer dürfen niemals berührt, bewegt oder geborgen werden. Gehen Sie davon aus, dass sie gefährlich sind – entfernen Sie sich und verständigen Sie die Rettungsdienste“, empfahl die ASA-Sprecherin. Ein Besitzer eines örtlichen Imbissstandes machte sich den Fund bereits zunutze und verkauft eine „Space Junk Snack Box“ (Weltraumschrott-Snackbox). Auf einer Tafel ist zu lesen: „Im Gegensatz zu manchem Zeug, das an unseren Strand gespült wird, können Sie diese Objekte identifizieren.“

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