Kugeln aus dem All in Australien entdeckt

In diesem Fall könnten in den Kugeln Reste von Hydrazin sein, das ist ein hochgiftiger und leicht entzündlicher Raketentreibstoff. Die Behörden haben das bisher aber nicht bestätigt. Laut ASA wurden die Kugeln inzwischen geborgen und als sicher eingestuft. Der Fund nördlich der Stadt Townsville hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Einsatzkräfte hatten Sperrzonen eingerichtet und die Fundstücke in Spezialbehältern geborgen.