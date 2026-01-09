Neu entdeckter Asteroid rotiert in Rekordtempo

Mit dem erst im September 2025 in Betrieb gegangenen Vera C. Rubin Observatory in Chile, einem Spiegelteleskop mit großem Sichtbereich, haben Forscher einen Asteroiden entdeckt, der mit Rekordgeschwindigkeit rotiert.
Gefunden wurde der rekordverdächtige Weltraumfelsen mit der Bezeichnung 2025 MN45 im Hauptasteroidengürtel zwischen den beiden Planeten Mars und Jupiter. Der Asteroid hat einen Durchmesser von rund 710 Metern und vollführt alle 1,88 Minuten eine Umdrehung. Das mache den kosmischen Brocken zum „am schnellsten rotierenden Asteroiden mit einem Durchmesser von mehr als 500 Metern, den man bisher gefunden habe!“, berichten die Forscher.
Die Rotationsgeschwindigkeit eines Asteroiden kann wichtige Informationen über ihn preisgeben, so die Wissenschaftler. Extrem rasante Drehungen können zum Beispiel auf eine heftige Kollision hindeuten, die einen größeren Mutterkörper zerschmettert hat. Die Rotation kann zudem Aufschluss über die innere Struktur und Zusammensetzung eines Asteroiden geben.
„Dieser Asteroid muss eindeutig aus einem Material bestehen, das eine sehr hohe Festigkeit aufweist, damit er bei seiner rasanten Drehung in einem Stück bleibt“, wird Studienleiterin Sarah Greenstreet, eine Astronomin am NSF NOIRLab und Leiterin der Arbeitsgruppe „Near-Earth Objects and Interstellar Objects“ der Solar System Science Collaboration des Rubin-Observatoriums, in einer Presseaussendung zitiert.
„Wir haben berechnet, dass er eine ähnliche Kohäsionsfestigkeit wie festes Gestein haben müsste“, fügte Greenscreen hinzu. „Das ist überraschend, da die meisten Asteroiden vermutlich sogenannte ,Geröllhaufen‘-Asteroiden sind, was bedeutet, dass sie aus vielen, vielen kleinen Gesteinsstücken und Trümmern bestehen, die sich während der Entstehung des Sonnensystems oder bei späteren Kollisionen unter dem Einfluss der Schwerkraft zusammengeschlossen haben.“
Kleinkörper aus Zeit der Planetenentstehung
Asteroiden sind Kleinkörper aus der Zeit der Planetenentstehung. Diese unregelmäßig geformten Felsbrocken, von denen es Millionen geben soll, bewegen sich wie die anderen Planeten auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Die meisten von ihnen sind im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars zu finden.
