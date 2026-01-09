Neu entdeckter Asteroid rotiert in Rekordtempo

Gefunden wurde der rekordverdächtige Weltraumfelsen mit der Bezeichnung 2025 MN45 im Hauptasteroidengürtel zwischen den beiden Planeten Mars und Jupiter. Der Asteroid hat einen Durchmesser von rund 710 Metern und vollführt alle 1,88 Minuten eine Umdrehung. Das mache den kosmischen Brocken zum „am schnellsten rotierenden Asteroiden mit einem Durchmesser von mehr als 500 Metern, den man bisher gefunden habe!“, berichten die Forscher.