Rote Linie überschritten: UEFA attackiert die FIFA

Der Aufschrei wegen möglicher Einflussnahme von US-Präsident Donald Trump auf die Spielberechtigung von Folarin Balogun im WM-Achtelfinale gegen Belgien ist groß. Jetzt attackiert auch die UEFA die FIFA.
Ohne auf mögliche Umstände, die zur FIFA-Entscheidung führten, einzugehen, teilte die Europäische Fußball-Union UFEA mit. „Die automatische Spielsperre von einem Spiel nach einer Roten Karte gegen Folarin Balogun für ein Jahr auszusetzen, hat eine rote Linie überschritten.“
Wie andere Sportarten basiere auch der Fußball auf Regeln, die die Grundlage für einen fairen, ehrlichen und transparenten Wettbewerb bilden. „Manchmal sind Regeln Auslegungssache, in diesem Fall aber nicht.“
„Unbegreifliche und ungerechtfertigt“
Wenn die Rechtssicherheit von Regeln nicht mehr gewährleistet sei, stehe die Integrität des Spiels auf dem Spiel und die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs werde untergraben.
„Zudem schafft diese Entscheidung einen Präzedenzfall im laufenden Turnier, da ähnliche Situationen nun gleichbehandelt werden müssen – zum Nachteil des Wettbewerbs.“ Die UEFA schloss mit dem Satz: „Wir zeigen uns fassungslos über diese beispiellose, unbegreifliche und ungerechtfertigte Entscheidung.“
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