Rote Linie überschritten: UEFA attackiert die FIFA

„Zudem schafft diese Entscheidung einen Präzedenzfall im laufenden Turnier, da ähnliche Situationen nun gleichbehandelt werden müssen – zum Nachteil des Wettbewerbs.“ Die UEFA schloss mit dem Satz: „Wir zeigen uns fassungslos über diese beispiellose, unbegreifliche und ungerechtfertigte Entscheidung.“