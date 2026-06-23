Tochter Ingrids rührende WM-Geste für Mette-Marit

„Jaaaaaaa!“ – Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus reißen die Arme hoch, jubeln ausgelassen auf der Tribüne: Norwegen besiegt den Senegal bei der Fußball-WM mit 3:2. Doch hinter den fröhlichen Bildern steckt eine zutiefst bewegende Geschichte.
Denn während die jungen Royals in den USA mitfiebern, kämpft ihre Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), in Oslo um ihre Gesundheit. Nach einer schweren Lungentransplantation erholt sie sich im Krankenhaus. Für Ingrid Alexandra (22) ein besonders emotionaler Moment – und sie setzt ein stilles, starkes Zeichen.
Rührende Geste: Ingrid trägt Mamas Anzug
Fans und Mode-Experten fiel sofort ein Detail ins Auge: Ingrid erschien im MetLife Stadium in einem auffälligen roten Hosenanzug – ein Kleidungsstück ihrer Mutter.
Ein bewusster Gruß über den Atlantik hinweg! Während Mette-Marit sich von der Operation erholt, zeigt ihre Tochter: Du bist immer bei mir.
Ein royaler Auftritt mit Herz!
Familienhalt in schweren Zeiten
Allein waren die Geschwister in den USA übrigens nicht. Heimlich hatten sie familiäre Unterstützung mit dabei: ihre Cousinen, die Töchter von Prinzessin Märtha Louise. Nach belastenden Wochen rund um die Erkrankung ihrer Mutter ein wichtiges Zeichen von Zusammenhalt.
Das Königshaus veröffentlichte in den sozialen Medien Fotos der jubelnden jungen Royals:
Spontaner Einsatz: Ingrid springt ein
Eigentlich sollte Ingrid die Reise gar nicht antreten. Geplant war, dass Kronprinz Haakon mit Sohn Sverre Magnus zur WM reist. Doch Haakon blieb verständlicherweise am Krankenbett seiner Frau – und Ingrid sprang kurzfristig ein.
Ein Auftritt mit Signalwirkung: Die nächste Generation der Royals übernimmt Verantwortung.
Neue Rolle für Norwegens Zukunfts-Prinzessin
Norwegische Medien feiern den Auftritt der Geschwister: nahbar, sportlich, bodenständig. Für viele ist dieser Moment mehr als nur ein Stadionbesuch – es ist ein Wendepunkt.
Zum ersten Mal meistern Ingrid Alexandra und Sverre Magnus einen großen internationalen Auftritt ohne ihre Eltern.
Weiter geht’s in New York
Nach dem emotionalen WM-Abend steht schon der nächste Termin an: In Brooklyn besuchen die Royals eine traditionsreiche Fußballschule mit norwegischen Wurzeln. Die Community vor Ort ist begeistert – und freut sich besonders auf die sympathischen, royalen Gäste.
Mit ihrem Auftritt bei der WM zeigt Prinzessin Ingrid Alexandra nicht nur Haltung, sondern auch Herz. Mama Mette-Marit kann stolz auf sie sein.
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