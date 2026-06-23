Tochter Ingrids rührende WM-Geste für Mette-Marit

Jubel auf der Tribüne – und eine Botschaft direkt ins Herz! Während sich Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit nach ihrer schweren Lungentransplantation in Oslo erholt, sorgte ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra bei der Fußball-WM in den USA für einen emotionalen Gänsehaut-Moment. (Bild: AP/Steve Luciano)