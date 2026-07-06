Deutsche Behörden melden mehr als 800 Hitzetote

Die Auswertung basiert demnach auf Daten des Statistischen Bundesamts zu Sterbefällen und Lufttemperaturdaten von 52 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die auf Bundesland-Ebene gemittelt wurden. Demnach gab es zwischen dem 6. April und 21. Juni mehr als 800 Hitzetote in unserem Nachbarland. Ungefähr 500 von ihnen waren bereits mindestens 85 Jahre alt, 190 waren 75 und 84 Jahre alt, 80 in der Gruppe in der 65- bis 74-Jährigen und etwa 40 Tote waren unter 65 Jahre alt.