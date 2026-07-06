Vor NATO-Gipfel: Trump postet Meloni-Spottbild

Melonis Status als „Trump-Versteherin“ wackelt

Das Posting ist die jüngste Zuspitzung eines seit Wochen dauernden Streits zwischen den beiden Politikern. Nach dem G7-Gipfel in Evian hatte Trump behauptet, Meloni habe ihn um ein gemeinsames Foto gebeten. Die italienische Regierungschefin wies dies öffentlich zurück und erklärte, weder sie noch Italien müssten um etwas betteln. Hintergrund des Streits dürfte aus der Sicht Trumps mangelnde Unterstützung im Krieg gegen den Iran sein. Zuvor galt die rechte Meloni geradezu als DIE „Trump-Versteherin“ in Europa.