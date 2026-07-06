Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„Aus der Traum“

Nur noch Tränen nach historischer WM-Niederlage

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 10:01
Große Enttäuschung bei Mexikos Fans
Große Enttäuschung bei Mexikos Fans(Bild: AP/Natacha Pisarenko)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mexikos WM-Traum ist geplatzt! Der Stimmungs-Tempel Aztekenstadion verstummte, übrig blieben Tränen der Enttäuschung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Torhüter-Legende Guillermo Ochoa weinte hemmungslos mitten auf dem Rasen. Seine lange Karriere in Mexikos Nationalmannschaft – zuletzt nur noch als Ersatz – endete bei der Heim-WM mit dem 2:3 in einem denkwürdigen Achtelfinale gegen England.

Guillermo Ochoa weinte.
Guillermo Ochoa weinte.(Bild: AP/Natacha Pisarenko)

Auf den großen Plätzen und Straßen von Mexiko-Stadt schlugen sich die Fans entsetzt die Hände vors Gesicht. „Aus der Traum“, schrieb „Record“.

Große Enttäuschung bei Mexikos Fans
Große Enttäuschung bei Mexikos Fans(Bild: AP/Natacha Pisarenko)

Aber die Mexikaner konnten sich nichts vorwerfen. Nach vier Siegen in vier Spielen ohne Gegentor lieferten sie sich mit Titelmitfavorit England ein episches Duell. Sie verlangten den Three Lions den bisher besten und beeindruckendsten Auftritt bei dieser WM ab. „Hut ab vor Mexiko“, sagte Englands Doppeltorschütze Jude Bellingham.

Jude Bellingham
Jude Bellingham(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)

Dennoch wurde diese Niederlage eine für die Historie: Noch nie hatte Mexiko bis dahin bei den bisherigen Weltmeisterschaften 1970, 1986 und 2026 im eigenen Land in seiner Festung verloren. Das Aztekenstadion hat nun einen Teil seines Schreckens verloren. „Du musst das perfekte Spiel machen, um England zu schlagen“, sagte Trainer Javier Aguirre am Ende seiner dritten WM mit den Mexikanern.

Ikone übernimmt
Sie seien nach den beiden Gegentoren durch Bellingham (36., 38.) zurückgekommen „Wir dachten, wir könnten ausgleichen“, sagte Aguirre, dessen Mannschaft auch in der finalen Druckphase immer wieder an Englands Keeper Jordan Pickford scheiterte. Das dritte Tor, erzielt von Harry Kane per Elfmeter (60.), habe sie aber „gekillt“, betonte Aguirre: „Wir haben drei Fehler gemacht und einen sehr hohen Preis bezahlt.“ Daran vermochten auch die Tore von Julián Quiñones (42.) und Raúl Jiménez (60./Elfmeter) nichts zu ändern.

Und so wurde der 5. Juli in Mexiko-Stadt auch zum Datum des Abschieds. „Ich sage auf Wiedersehen zum Fußball. Auf Wiedersehen zum Aztekenstadion. Ich gehe mit Stolz“, betonte Aguirre. Der 67-Jährige die Nationalmannschaft 2001 zum ersten Mal übernommen und blieb damals nur ein Jahr. Die zweite Amtszeit dauerte von April 2009 bis Ende Juni 2010. Die dritte begann im Sommer 2024.

Lesen Sie auch:
Harry Kane (li.) feierte mit Legende Peter Crouch und hatte nach dem Spiel keine Stimme mehr.
„Ich kann nicht mehr“
WM: Dieses Kane-Interview ist jetzt schon Kult!
06.07.2026
Binnen weniger Minuten
Kane: Erst Held, dann machte er es wieder spannend
06.07.2026
Nach bitterer Pleite
WM: Teamchef bestätigt Aus, Nachfolger bereits fix
06.07.2026
Achtelfinal-Spektakel
England zittert sich gegen Gastgeber Mexiko weiter
06.07.2026
WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
06.07.2026

Der Trainerposten geht nun wie geplant an Rafael Marquez. Die 47 Jahre alte Fußball-Ikone, viele Jahre beim FC Barcelona, arbeitete bereits seit zwei Jahren im Betreuerstab der Nationalmannschaft. Marquez hat 147 Länderspiele bestritten und war bei fünf WM-Endrunden Kapitän der Mexikaner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 10:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Jude Bellingham
MexikoEnglandMexiko-Stadt
Tränen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Prinzessin Ingrid Alexandra gratulierte Haaland und Co. nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien.
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
WM-Highlights
2:1! Haaland schießt Brasilien ins Tal der Tränen
Die WM-Highlights
Frankreich lässt sich nicht ärgern – hier im Video
Die WM-Highlights
Im Video: Marokko schmeißt Gastgeber Kanada raus
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.825 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
132.367 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
127.490 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1558 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Absolute Schande!“ Ärger über aufgehobene Sperre
573 mal kommentiert
Hat Donald Trump (li.) bei Gianni Infantino interveniert? 
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
570 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Wirbel um US-Stürmer
Rot-Sperre aufgehoben: Jetzt wehrt sich Belgien!
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
Ex-FIFA-Boss schimpft:
WM-Anruf von Trump? „Das darf niemals passieren!“
Auch Tuchel entsetzt
Aufregung bei der WM: „Wie weit geht das jetzt?“
Presse schwärmt:
„Tödlich, unbestreitbar! Haaland ist ein Cyborg“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf