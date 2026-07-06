Nur noch Tränen nach historischer WM-Niederlage

Ikone übernimmt

Sie seien nach den beiden Gegentoren durch Bellingham (36., 38.) zurückgekommen „Wir dachten, wir könnten ausgleichen“, sagte Aguirre, dessen Mannschaft auch in der finalen Druckphase immer wieder an Englands Keeper Jordan Pickford scheiterte. Das dritte Tor, erzielt von Harry Kane per Elfmeter (60.), habe sie aber „gekillt“, betonte Aguirre: „Wir haben drei Fehler gemacht und einen sehr hohen Preis bezahlt.“ Daran vermochten auch die Tore von Julián Quiñones (42.) und Raúl Jiménez (60./Elfmeter) nichts zu ändern.